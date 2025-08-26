Juventus, i tifosi mollano Kolo Muani: “Una follia”

Kolo Muani ‘mollato’ dopo le nuove richieste del Paris Saint-Germain: “Una follia”. Cosa succede alla Juventus

Non si sblocca la trattativa fra Juventus e PSG per Randal Kolo Muani. Il club parigino nelle ultime ore ha alzato ulteriormente le proprie richieste e manca ancora l’accordo economico con i bianconeri.

L’asticella si sarebbe alzata fino ai 60 milioni di euro complessivi, circa 10 per il prestito oneroso e 50 per l’obbligo di riscatto, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato.

Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, continua così il tira e molla tra i due club a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo. I tifosi, nel frattempo, si schierano sul possibile ritorno dell’attaccante francese. Le cifre non convincono affatto i sostenitori bianconeri.

Calciomercato Juventus, i tifosi mollano Kolo Muani: “Troppi 60 milioni”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

dite quello che volete ma spendere 60 milioni per prendere kolo muani è una follia — anna ᱬ 🪩 (@_walkingthewire) August 26, 2025

60 milioni totali per Kolo Muani sono una follia, ma in data 26.08 rischiamo di rimanere a rosa incompleta. O così o così. No bene. — Il Marchese Bianconero (@IlMarcheseBN) August 26, 2025

Ma per noi esiste solo Kolo muani come attaccante? Perché se davvero si spende 60 – 70 milioni per lui allora siamo dei folli. — 𝗠𝗶𝗿𝗸𝗼 𝗝𝘂𝘃𝗲🤍🖤 (@Mirkosjuve) August 26, 2025

Sarò ripetitivo ma 60 milioni per Kolo Muani sono pura follia. — King Tudor (@accountparodia) August 25, 2025

Oggi se uno offre 60 milioni per Kolo Muani non è un bravo direttore sportivo. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) August 25, 2025

Anche il giornalista Graziano Campi ha scritto su X: “Oggi se uno offre 60 milioni per Kolo Muani non è un bravo direttore sportivo”. Sono giorni decisivi anche sul fronte Kolo Muani-Juventus.