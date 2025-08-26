Atalanta
Juventus, i tifosi mollano Kolo Muani: “Una follia”

Foto dell'autore

Kolo Muani ‘mollato’ dopo le nuove richieste del Paris Saint-Germain: “Una follia”. Cosa succede alla Juventus

Non si sblocca la trattativa fra Juventus e PSG per Randal Kolo Muani. Il club parigino nelle ultime ore ha alzato ulteriormente le proprie richieste e manca ancora l’accordo economico con i bianconeri.

Randal Kolo Muani esulta dopo la rete
Juventus avvisata, Kolo Muani croce e delizia: “Fallimento della nuova dirigenza” (LaPresse) – Calciomercato.it

L’asticella si sarebbe alzata fino ai 60 milioni di euro complessivi, circa 10 per il prestito oneroso e 50 per l’obbligo di riscatto, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato.

Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, continua così il tira e molla tra i due club a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo. I tifosi, nel frattempo, si schierano sul possibile ritorno dell’attaccante francese. Le cifre non convincono affatto i sostenitori bianconeri.

Calciomercato Juventus, i tifosi mollano Kolo Muani: “Troppi 60 milioni”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Anche il giornalista Graziano Campi ha scritto su X: “Oggi se uno offre 60 milioni per Kolo Muani non è un bravo direttore sportivo”. Sono giorni decisivi anche sul fronte Kolo Muani-Juventus.

