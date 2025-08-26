Juve: scambio in Serie A, nuovo mediano per Tudor

I bianconeri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Non si esclude la possibilità di una operazione tramite magari uno scambio

È una Juventus che vuole prendersi la scena in questa fase finale di calciomercato. Nonostante la vittoria, la partita contro il Parma ha evidenziato delle lacune da colmare nel corso dei prossimi giorni. E attenzione alla possibilità di uno scambio in Serie A. Una ipotesi da tenere in considerazione anche se per il momento si tratta di una semplice ipotesi che dovrà essere vagliata magari già a partire dalla giornata di domani visto il poco tempo a disposizione.

Secondo le informazioni di tmw, un club avrebbe individuato in Rugani il giusto rinforzo per la difesa e a questo punto la Juventus potrebbe portare a ipotizzare uno scambio. Per il momento si è ancora nella fase delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso dei prossimi giorni di calciomercato. Di certo bisognerà accelerare anche perché siamo entrati nella fase finale della sessione.

Calciomercato Juventus: svolta a centrocampo, arriva con lo scambio

Il nome di Rugani potrebbe ritornare in questa fase finale di calciomercato in auge. Il difensore non ha mai chiuso la porta ad una permanenza nella Juventus, ma naturalmente davanti ad una proposta importante potrebbe decidere anche di partire per andare a giocare un campionato da protagonista e la Serie A sembra essere la prossima destinazione.

Il Genoa è alla ricerca di un difensore centrale di esperienza e il nome di Rugani è da tenerlo in considerazione. Un sondaggio in questi giorni di calciomercato che potrebbe portare la Juventus magari a ragionare ad uno scambio con Frendrup. Il centrocampista ha dimostrato di essere da big e ai bianconeri un giocatore con determinate caratteristiche mancano. E quindi si tratta di una pista da seguire con attenzione nel corso dei prossimi giorni.

Per il momento non c’è una trattativa concreta fra le parti. Il Genoa, però, presto potrebbe sondare il terreno per Rugani e la Juventus magari chiederà il cartellino di Frendrup. Una soluzione da attenzionare in questi ultimi giorni di calciomercato e che andrebbe bene ad entrambi le compagini.

Mercato Juventus: Frendrup nel mirino dei bianconeri?

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista e il nome di Frendrup è da tenere in considerazione visto che parliamo di un giocatore molto duttile. Nella prima partita di campionato ha fatto vedere le sue doti di interdizione, ma anche la capacità di far ripartire l’azione e magari anche di poterla chiudere.

Un calciatore sicuramente di livello e che rappresenta una soluzione importante per la Juventus. Per adesso non c’è una trattativa concreta per Frendrup, ma le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro.