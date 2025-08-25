Milan, Moncada in Spagna: blitz per il nigeriano

Il Milan è pronto a sondare nuove piste per rinforzare l’attacco a disposizione di Allegri. Non solo Harder nel mirino dei rossoneri: l’affare

Moncada è volato nelle ultime ore in Spagna per mettere a segno un nuovo innesto di caratura internazionale. Ecco dov’è stato avvistato pochi minuti fa il dirigente rossonero: la svolta per il nuovo affare in attacco, il profilo da monitorare attentamente.

La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici. spunta il nuovo blitz in Spagna di Moncada volato a visionare dal vivo i talenti della Liga. Ecco l’intreccio decisivo per puntare in alto: non solo Harder negli ultimi giorni di agosto, ma ecco la nuova grande occasione per rinforzare il reparto offensivo.

Milan, nuova occasione per l’attacco: affare di Moncadaù

Un intreccio di qualità per continuare a sognare in grande: la prima sfida di Max Allegri non è andata nel verso giusto, ma c’è tempo di rimediare anche dal punto di vista del calciomercato. Spunta la nuova occasione negli ultimi giorni di agosto proveniente dalla Spagna.

Come svelato dal giornalista, Buchi Laba, il Milan ha contattato il Getafe per chiedere ulteriori dettagli sull’attaccante nigeriano Uche Christantus. È l’unico motivo per cui il club spagnolo non ha ancora firmato l’accordo con i Wolves: il giocatore è ha già parlato con il club spagnolo, ma è disposto ad aspettare per vedere cosa ha da offrire il club rossonero. Un nuovo blitz di calciomercato di Moncada che è pronto a regalare un nuovo innesto di qualità in attacco a Max Allegri.

Saranno ore frenetiche per concludere numerose trattative di calciomercato. Un intreccio di qualità in vista della prossima stagione per puntellare così l’attacco dell’allenatore livornese. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: spunta il nuovo affare per il reparto offensivo del Milan.

Da monitorare attentamente anche la cessione del messicano Santiago Gimenez, apparso poco lucido sotto partita durante la prima sfida di campionato. Ci sarà una nuova rivoluzione in casa rossonera negli ultimi giorni di calciomercato: un’occasione di mercato da seguire con costanza nei prossimi giorni. Uche potrebbe essere il profilo a sorpresa per puntellare l’attacco di Max Allegri: Moncada subito è volato in Spagna per visionare il nigeriano per la svolta immediata.