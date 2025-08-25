Milan, missione in Spagna: tutti i nomi sul tavolo

Rossoneri a caccia di rinforzi: missione in Spagna, con tanti giocatori oggetto di valutazione

Sono ore caldissime in casa Milan per quanto riguarda il mercato in entrata, ma non solo. Il club rossonero, reduce dalla clamorosa sconfitta interna contro la Cremonese, è tornato al centro delle voci di mercato per quanto riguarda operazioni in entrata e in uscita.

Per l’attacco il nome caldo è quello di Harder dello Sporting Cp. Il Milan ha trovato l’intesa con il club lusitano, ma ora la palla passa al danese. Il giocatore è corteggiato anche dal Rennes, che garantirebbe al ragazzo una maglia da titolare. Inoltre lo Sporting Cp, prima di cederlo, vuole assicurarsi un sostituto. E intanto gli altri nomi per l’attacco non vengono affatto depennati. Vlahovic resta un profilo papabile, con il suo futuro ricco di punti interrogativi. Allo stesso modo attenzione anche ad altre alternative, come il colpo low-cost Embolo o il nigeriano Arokodare, che molto bene ha fatto in Belgio.

Milan, missione in Spagna per Moncada: da Lukebakio ad Adams

Nuovi nomi potrebbero però arrivare dalla Spagna, dove è in missione Geoffrey Moncada. Il dirigente rossonero sarà infatti a Siviglia stasera per la sfida tra il Siviglia e il Getafe e diversi potrebbero essere i nomi oggetto di una sua valutazione.

Soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Il nome di Dodi Lukebakio infatti è stato fatto nel corso di questa sessione estiva di mercato e potrebbe tornare in auge in questi ultimi giorni. Attaccante duttile e di esperienza internazionale, il belga potrebbe rappresentare un rinforzo utile da regalare ad Allegri. Attenzione poi ad Akor Adams, profilo che a Moncada piace tantissimo e che il Milan aveva seguito soprattutto quando militava nel Montpellier. Da gennaio a Siviglia, il nigeriano potrebbe cambiare aria per la situazione finanziaria del club andaluso. Il Siviglia sta affrontando complicanze a livello finanziario e ha bisogno di vendere e giocatori come Lukebakio o Adams potrebbero partire per un prezzo di favore.

Una situazione simile tra l’altro a quella che sta vivendo il Getafe, che sarà rivale degli andalusi nel match del Sanchez Pizjuan. E in quest’ottica un nome interessante potrebbe essere Coba Da Costa, ala e seconda punta originario della Guinea Bissau, classe 2002. Anche lui potrebbe partire per un prezzo di favore. Staremo a vedere dunque se la missione di Moncada potrà sortire qualche effetto per il mercato in entrata del Milan.