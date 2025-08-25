Milan, Harder e non solo: doppio colpo in avanti, Mourinho decisivo

Il Milan non vuole fermarsi a Conrard Harder ed anzi è al lavoro per un doppio affare in attacco e sarà a sorpresa José Mourinho decisivo in questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

I rossoneri hanno dovuto fare i conti con una autentica doccia fredda in questo avvio di campionato. L’entusiasmo era dilagante nella piazza, pur nella consapevolezza del fatto che questa squadra andasse completata in sede di calciomercato. Ma la Cremonese che ha superato la squadra di Allegri a San Siro ha fatto tanto, tanto male. Allegri ha manifestato tutto il suo dispiacere. Serve sicuramente qualcosa in attacco, ancor di più dopo che è sfumato Victor Boniface (con tanto di reazione del nigeriano sui social alla notizia). Ma serve che anche centrocampo e difesa cambino in maniera radicale approccio.

In tal senso, Igli Tare è consapevole di questa situazione e per questo sta lavorando per risolvere un problema per volta. partendo dall’attacco, dove è stata raggiunta la quadra per Conrad Harder. Allo Sporting Lisbona andranno 23 milioni di euro più bonus. Oltre a lui, però, il Milan può lavorare ad un doppio colpo in attacco e stavolta ad essere decisivo può essere José Mourinho. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che si tratta di un qualcosa di significativo.

Milan, nuovo innesto in attacco oltre ad Harder: le ultime notizie

Oltre ad Harder, che rappresenta il profilo preferito dalla proprietà essendo un innesto di prospettiva, oltre ad essere utile nell’immediato, il Milan può regalarsi un altro attaccante. Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Stampa” oggi in edicola, l’arrivo del bomber dello Sporting Lisbona non esclude in nessun modo quello di Dusan Vlahovic, che resta un obiettivo concreto. La condizione, però, imprescindibile perché questo colpo arrivi a segno è la cessione di Santiago Gimenez, che anche contro la Cremonese ha faticato tantissimo.

E proprio qui entra in gioco José Mourinho. Stando a quanto raccontato da Foot Mercato, infatti, sul bomber messicano c’è forte l’interesse da parte del Fenerbahce dello Special One, che dunque può fare indirettamente un doppio favore al Milan. Da un lato liberare Allegri di un bomber sul quale non sembra puntare con convinzione. Dall’altro permettere ai rossoneri di monetizzare dalla sua cessione di far partire poi l’assalto deciso per Dusan Vlahovic, nonostante la strada per arrivare al serbo sia ancora molto, molto in salita.