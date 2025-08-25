Atalanta
Juve: salta Kolo Muani, nuova idea per l’attacco

I bianconeri proseguono il casting per l’attaccante. Tudor, viste le difficoltà per il francese, potrebbe puntare su una sua vecchia conoscenza

Il gol contro il Parma potrebbe aver cambiato il futuro di Vlahovic. La pista Milan per il serbo sembra essersi raffreddata e per lui una permanenza alla Juventus non è da escludere. Una conferma che, come riferito da SportMediaset, sembra allontanare in modo definitivo Kolo Muani. Senza l’uscita del classe 2000, Comolli difficilmente riuscirà a soddisfare le richieste per l’attaccante transalpino e quindi si è pronti a valutare altre opzioni.

Vitinha in primo piano
Molti procuratori sono in contatto con la Juventus per offrire i propri assistiti. Ma i bianconeri non hanno alcuna intenzione di accelerare e aspetteranno i prossimi giorni per capire come muoversi in questo calciomercato. Con un Vlahovic così, Comolli potrebbe decidere di andare su vecchia conoscenza di Tudor. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezioni e vedremo cosa succederà entro lunedì prossimo.

Calciomercato Juventus: altro nome per l’attacco, i dettagli

Il nome di Kolo Muani resta in pole position per l’attacco della Juventus. I bianconeri spingono per avere il francese, ma il suo ritorno è strettamente legato alla partenza di Vlahovic. Senza addio del serbo, la Vecchia Signora difficilmente potrà accontentare il PSG e quindi si dovranno valutare piste differenti. Il nome di Jackson resta assolutamente da tenere in considerazione, ma attenzione anche ad una pista che porta in Serie A.

L’idea della Juventus sarebbe quella di prendere una terza punta magari in prestito che possa consentire di dare una mano a Tudor nel corso di una stagione molto lunga. E attenzione al nome di Vitinha del Genoa. Il tecnico croato ha allenato il classe 2000 ai tempi del Marsiglia e lo accoglierebbe volentieri in questo calciomercato. Resta da capire se il Genoa deciderà di aprire ad una cessione vista anche la necessità di prendere un sostituto di livello.

Vitinha esulta dopo una rete
La pista Vitinha per la Juventus è comunque da prendere in considerazione in questa fase di calciomercato. I bianconeri un attaccante lo dovranno prendere e il portoghese rappresenta una soluzione in caso di mancato addio di Vlahovic. Una permanenza che chiuderebbe alla possibilità di fare una operazione molto costosa.

Mercato Juventus: Vitinha nuovo profilo per l’attacco?

Con Vlahovic in questo stato di forma, la Juventus potrebbe ragionare sulla possibilità di andare a prendere un terzo attaccante non per forza di assoluto livello per dare a Tudor una chance in più. E il nome di Vitinha è da considerare anche perché il croato lo ha già allenato ai tempi del Marsiglia.

Vitinha durante una partita
Al momento si tratta di una semplice ipotesi. Non ci sono contatti diretti fra le parti. La Juventus nel corso dei prossimi giorni dovrà sciogliere le riserve sull’attaccante e il nome di Vitinha è da considerare con la permanenza di Vlahovic.

