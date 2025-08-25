Allegri fa la voce grossa: Harder non basta, triplo colpo per il Milan

Esordio da dimenticare in campionato per il Milan: l’allenatore rossonero chiede ulteriori rinforzi per l’ultima settimana di mercato

Caos Milan dopo il clamoroso tonfo contro la Cremonese all’esordio in campionato e la trattativa saltata per Boniface in sede di mercato.

Il centravanti nigeriano è ritornato infatti in Germania, con il club rossonero che non ha ritenuto soddisfacenti le condizioni del giocatore dopo le visite suppletive al quale si era sottoposto a Milano.

Adesso la dirigenza del Milan, una volta saltato l’arrivo di Boniface, sta spingendo per Harder per rinforzare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Il baby danese dello Sporting Club Portugal – come raccontatovi negli ultimi giorni da Calciomercato.it – rimane una pista calda per il Ds Tare.

Calciomercato Milan, non solo Vlahovic: Allegri punta anche Kim e Rabiot

L’esordio da dimenticare contro la Cremonese a San Siro, però, ha messo in mostra delle lacune che hanno fatto scattare subito un campanello d’allarme in casa Milan.

Così si spiega anche il vertice d’emergenza di domenica mattina in sede tra i dirigenti del ‘Diavolo’ e il tecnico Allegri, che reputa la rosa della squadra ancora incompleta per un campionato di vertice e con l’obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League.

Oltre al possibile arrivo di Harder nel reparto offensivo, l’allenatore toscano ha chiesto alla società altri tre tasselli nell’ultima settimana del mercato estivo. In attacco Allegri vorrebbe anche un centravanti più esperto e il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico rimane quello di Dusan Vlahovic, ieri a segno con la maglia della Juventus contro il Parma ma sempre in uscita dalla ‘Vecchia Signora’.

Inoltre, insieme al centravanti serbo, Allegri punta a un doppio rinforzo anche negli altri ruoli come evidenziato da ‘Sport Mediaset’. Nel mirino dell’ex allenatore della Juve ci sarebbero infatti anche Kim del Bayern Monaco (o in alternativa Demiral) per sistemare la difesa, oltre al ‘pupillo’ Rabiot (in rotta con il Marsiglia) se dovesse uscire Musah a centrocampo.