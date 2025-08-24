Roma, infortunio Bailey: ecco quanto starà fuori – Calciomercato.it

L’ala giamaicana, reduce da un infortunio al primo allenamento con i giallorossi, è stato sottoposto ad esami strumentali: l’esito

Non è di certo cominciata col piglio giusto l’avventura di Leon Bailey con la Roma. Il 28enne attaccante, arrivato in prestito oneroso dall’Aston Villa, si è subito fatto male in allenamento. Si attendevano i riscontri dagli esami strumentali a cui, il giocatore, è stato sottoposto nelle scorse ore.

E non arrivano in tal senso buone notizie. Perché la risonanza magnetica ha riscontrato una lesione miotendinea al retto femorale della gamba destra. Non uno stop semplice da gestire, visto che il calciatore si ritroverà costretto a saltare diverse partite in programma nelle prossime settimane. Uno stop di almeno un mese, questo l’esito: una vera tegola per Gian Piero Gasperini che puntava tanto sull’attaccante classe ’97 arrivato con grande entusiasmo nella Capitale e accolto con calore dai tifosi.

Dopo la prima vittoria sulla panchina giallorossa contro il Bologna Gian Piero Gasperini dovrà quindi attendere buone nuove dal mercato. E in attesa di capire chi possa effettivamente arrivare per rinforzare l’attacco giallorosso. Si è parlato a lungo di Jadon Sancho sul quale resta vivo l’interesse anche se per stessa ammissione di Frederic Massara si tratta, ad oggi, di una suggestione. intanto, per quel che riguarda Bailey, pare già chiaro quale possa essere il match giusto per il ritorno in campo.

Bailey salta il Derby: ecco quando torna

Un mese di stop, almeno, per Leon Bailey. L’attaccante della Roma salterà la prossima trasferta di Pisa, oltre a Roma-Torino ed il tanto atteso Derby contro la Lazio.

Non è da escludere che, a titolo precauzionale, possa essere tenuto ulteriormente a riposo per l’esordio della squadra di Gasperini in Europa League il prossimo 24 o 25 settembre. Ecco quindi che Roma-Hellas Verona che andrà in scena il 28 settembre allo Stadio Olimpico potrebbe essere la data giusta per vederlo all’opera davanti ai suoi nuovi tifosi.