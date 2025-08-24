Atalanta
Non solo Harder e Vlahovic: bomber da 60 milioni di euro al Milan

I rossoneri a caccia di due attaccanti: non c’è solo il serbo della Juventus

In attesa di prendere una decisione definitiva sull’ingaggio di Victor Boniface (l’attaccante è tornato in Germania dopo l’ultima sessione di visite mediche), il Milan si lecca le ferite dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, dove è emersa con forza la scarsa efficacia del reparto offensivo, guidato nell’occasione da Santiago Gimenez.

Vlahovic esulta
Milan, niente Vlahovic: Jackson per l'attacco

Il bomber messicano, come è noto, è sul mercato e anche qualora dovesse divenire ufficiale l’arrivo di Boniface, Massimiliano Allegri ha chiesto di non perdere di vista altri nomi. Se su Rasmus Hojlund abbiamo registrato il sorpasso quasi decisivo del Napoli, resta molto viva, invece, le piste Dusan Vlahovic. Anticipato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, l’interessamento per Harder si sta facendo sempre più concreto, con l’agente del danese che è stato nella sede rossonera.

Milan, prezzo fissato per Jackson: il Chelsea chiede 60 milioni

Sul web, circolano tuttavia anche altri nomi. Tra questi, di sarebbe anche Nicolas Jackson, che al Chelsea è ormai relegato al ruolo di terza scelta alle spalle di Joao Pedro e Delap.

Nicolas Jackson dispiaciuto
Milan, la pista Jackson non sfuma

Jackson è un nome da tempo gradito dal Milan, sin da quando il senegalese militava nel Villarreal. E nelle ultime giornate di mercato questa situazione potrebbe prendere una svolta importante in ottica rossonera, anche se la pista resta molto complicata, per diversi motivi.

Il Chelsea non ha escluso un trasferimento, qualora però arrivasse un’offerta allettante. Lo riferisce ‘Fichajes.net’, che sottolinea come i ‘Blues’ darebbero sì il via libera alla partenza dell’attaccante, ma a fronte di una proposta vicina ai 60 milioni di euro. Il club rossonero è alla ricerca di un centravanti e Jackson resta in lista. Piace per caratteristiche fisiche e anagrafiche, anche se il prezzo spaventa un po’ in casa Milan.

Il calciatore gradirebbe molto un approdo in rossonero, ma al di là del prezzo, c’è un’altra variabile che al momento rende poco percorribile l’acquisto di Jackson. Tra costo del cartellino e ingaggio, le cifre dell’operazione sembrano più alla portata di squadre di Premier League, dove Aston Villa Newcastle sono pronte a darsi battaglia.

