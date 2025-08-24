Milan, nuovo obiettivo di Tare: 20 milioni per bruciare ancora l’Inter

Il Milan sta lavorando ad un nuovo obiettivo da 20 milioni di euro per rinforzare la rosa da consegnare, a calciomercato finito, a Massimiliano Allegri. In tal senso, si tratta di un profilo che piace anche all’Inter, che rischia dunque una ulteriore beffa.

E’ un momento a dir poco importante per i rossoneri che hanno fatto i conti con una estate per lunghi tratti esaltante in sede di calciomercato, ma la squadra si è sciolta come neve al sole al primo appuntamento importante per davvero. Troppo dolorosa, in tal senso, la sconfitta all’esordio contro la Cremonese neopromossa. Un risultato sicuramente figlio di episodi, ma che non può non destare preoccupazione. Nei tifosi di sicuro, ma anche nella dirigenza che deve colmare le lacune di questa rosa in questa ultima settimana di mercato.

Se è vero come è vero che la priorità in senso assoluto è quella di consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo bomber, ancor di più dopo il fallimento dell’operazione Boniface e la società pronta a puntare su Harder, non ci si può concentrare solo su questo. Proprio per questo il Milan sta lavorando anche per un altro innesto finale per il quale servono circa 20 milioni di euro. Si cerca, in questo modo, dopo il caso De Winter, di giocare un altro colpo mancino agli acerrimi rivali dell’Inter. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, altro rinforzo per Allegri in arrivo: volto nuovo per la difesa

Come è noto, il Milan non disdegnerebbe di inserire un ultimo difensore in questa squadra. Allegri ha dimostrato di apprezzare l’idea di disporre questa squadra con una difesa a tre ma per farlo ha bisogno di qualcosa in più dei quattro difensori attualmente in rosa. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Transferfeed, il Milan ha messo gli occhi su Yunus Akcicek, roccioso difensore di proprietà del Fenerbahce di José Mourinho che negli ultimi giorni è stato accostato in maniera importante anche all’Inter.

I nerazzurri, infatti, hanno fatto una proposta da 16 milioni di euro che, però, è stata rispedita al mittente. I turchi, infatti, chiedono 20 milioni di euro e, nelle ultime ore, hanno iniziato ad osservare Santiago Gimenez. Per questo motivo, come sottolineato da SpazioInter, il Milan potrebbe impostare questa operazione sulla base di uno scambio che metterebbe nelle condizioni il difensore di sbarcare alla corte di Allegri ed al bomber di provare a rilanciarsi in un ambiente in cui ci sia maggiore fiducia nei suoi confronti. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.