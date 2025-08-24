Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, nuovo obiettivo di Tare: 20 milioni per bruciare ancora l’Inter

Foto dell'autore

Il Milan sta lavorando ad un nuovo obiettivo da 20 milioni di euro per rinforzare la rosa da consegnare, a calciomercato finito, a Massimiliano Allegri. In tal senso, si tratta di un profilo che piace anche all’Inter, che rischia dunque una ulteriore beffa.

E’ un momento a dir poco importante per i rossoneri che hanno fatto i conti con una estate per lunghi tratti esaltante in sede di calciomercato, ma la squadra si è sciolta come neve al sole al primo appuntamento importante per davvero. Troppo dolorosa, in tal senso, la sconfitta all’esordio contro la Cremonese neopromossa. Un risultato sicuramente figlio di episodi, ma che non può non destare preoccupazione. Nei tifosi di sicuro, ma anche nella dirigenza che deve colmare le lacune di questa rosa in questa ultima settimana di mercato.

Skriniar e Akcicek
Milan, nuovo innesto da parte di Igli Tare e servono 20 milioni per beffare ancora l’Inter (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

Se è vero come è vero che la priorità in senso assoluto è quella di consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo bomber, ancor di più dopo il fallimento dell’operazione Boniface e la società pronta a puntare su Harder, non ci si può concentrare solo su questo. Proprio per questo il Milan sta lavorando anche per un altro innesto finale per il quale servono circa 20 milioni di euro. Si cerca, in questo modo, dopo il caso De Winter, di giocare un altro colpo mancino agli acerrimi rivali dell’Inter. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, altro rinforzo per Allegri in arrivo: volto nuovo per la difesa

Come è noto, il Milan non disdegnerebbe di inserire un ultimo difensore in questa squadra. Allegri ha dimostrato di apprezzare l’idea di disporre questa squadra con una difesa a tre ma per farlo ha bisogno di qualcosa in più dei quattro difensori attualmente in rosa. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Transferfeed, il Milan ha messo gli occhi su Yunus Akcicek, roccioso difensore di proprietà del Fenerbahce di José Mourinho che negli ultimi giorni è stato accostato in maniera importante anche all’Inter.

Akcicek in azione
Milan, altro rinforzo per Allegri in arrivo: volto nuovo per la difesa (Calciomercato.it) – foto da Lapresse

I nerazzurri, infatti, hanno fatto una proposta da 16 milioni di euro che, però, è stata rispedita al mittente. I turchi, infatti, chiedono 20 milioni di euro e, nelle ultime ore, hanno iniziato ad osservare Santiago Gimenez. Per questo motivo, come sottolineato da SpazioInter, il Milan potrebbe impostare questa operazione sulla base di uno scambio che metterebbe nelle condizioni il difensore di sbarcare alla corte di Allegri ed al bomber di provare a rilanciarsi in un ambiente in cui ci sia maggiore fiducia nei suoi confronti. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie