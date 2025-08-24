Juventus, Vlahovic al Milan: Tudor accetta lo scambio

Nuova occasione di calciomercato in casa Juventus con la possibile cessione di Dusan Vlahovic. Spunta lo scambio immediato con il Milan

L’attaccante serbo della Juventus è pronto a dire addio al club bianconero. Vlahovic non vede l’ora di essere ancora protagonista in Serie A: il Milan ci proverà ancora nelle prossime ore per un nuovo innesto da regalare a Max Allegri. Spunta l’immediato scambio con la Juventus: ecco la verità a sorpresa.

La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri. Dusan Vlahovic è il primo nome della lista dell’allenatore livornese: i due si conoscono molto bene dai tempi della Juventus. Ora spunta l’immediato scambio con la Juventus: Tudor non vede l’ora di accogliere a braccia aperte il nuovo innesto di qualità. Saranno ore calde per conoscere così la prossima mossa strategica delle due big della Serie A: scopriamo subito il nuovo intreccio a sorpresa che vedrà protagonista l’attaccante serbo.

Juventus, nuova occasione grazie a Vlahovic: l’affare

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Una novità assoluta per rinforzare il reparto offensivo del Milan, ma spunta la novità di Sport Mediaset per quanto riguarda il possibile scambio proprio con la Juventus.

Come svelato dall’esperto di calciomercato di SportMediaset, Orazio Accomando, per l’attacco del Milan c’è sempre in pole il nome di Dusan Vlahovic: Tudor è pronto ad accettare anche la contropartita Saelemaekers anche se i bianconeri vorrebbero monetizzare. Un nuovo intreccio di calciomercato per continuare a sognare in grande. La Juventus potrebbe così rinforzare le corsie esterne dell’allenatore bianconero, mentre il centravanti serbo è pronto per una nuova sfida in Serie A.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere così la fattibilità dell’immediata operazione di calciomercato. Il ds Tare è al lavoro per regalare nuovi innesti di qualità ad Allegri: subito c’è stato un confronto acceso a casa Milan pochi minuti fa. Vlahovic è l’indiziato numero uno per rinforzare l’attacco rossonero, ma nel mirino c’è anche il giovane attaccante danese Conrad Harder.

Vlahovic non vede l’ora di cambiare subito aria per sbarcare a Milano: ecco la novità per portare a termine l’immediata operazione di calciomercato. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’affare: Saelemaekers è la perfetta pedina di scambio per il club bianconero. Un intreccio suggestivo di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici accontentando tutte le parti coinvolte.