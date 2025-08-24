Inter-Torino, Chivu incorona il Napoli: “Con tutto quello che hanno speso”

Il tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: ecco cosa ha detto Cristian Chivu

L’Inter torna in campo. Domani, a San Siro, andrà in scena la prima di campionato per i vicecampioni d’Italia. Inter-Torino l’occasione per cominciare col piede giusto per i ragazzi di Cristian Chivu. L’allenatore ha raccontato la vigilia dell’esordio in campionato.

COLPO SULLA TREQUARTI – “Ho ribadito, voglio qualità e non quantità. In rosa sono arrivati calciatori che hanno allo stesso modo alzato il livello generale”.

SUI TIFOSI – “La squadra ha bisogno del suo pubblico e di sostegno, spero che la situazione si risolva presto”.

SUL FARE L’ALLENATORE – “Quello dell’allenatore è un’arte, serve tutto in questo mestiere. In Italia siamo schiavi del risultato”.

SUL TORINO – “Baroni gode della mia stima, hanno investito bene. Se la verranno a giocare, non hanno nulla da perdere Hanno cambiato allenatore mantenendo la stessa struttura”.

COLPI LAST MINUTE – “Sono felice che sia stata mantenuta la linea di investire sui giovani, anche se serve pazienza. In questo contesto è più facile inserirli. Sono contento della rosa che ho a disposizione”.

SULL’INTER DEL TRIPLETE – “Voglio trasmettere ai ragazzi il carattere, lo spirito, soprattutto nella gestione dei momenti della stagione”.

TIMORI? – “Non temiamo niente perché abbiamo lavorato bene e tanto. Se sei onesto con te stesso non devi temere nulla. La prima partita è sempre la più importante. Sono orgoglioso di essere l’allenatore dell’Inter, non vedevo l’ora che il campionato iniziasse. Siamo motivati”.

MERCATO ANCORA APERTO – “Vale poco ciò che pensiamo noi allenatori, sono regole imposte. Sarebbe meglio iniziare con la rosa completa, certo. Ma fa parte del gioco”.

SULLA FAVORITA– “Quando Allegri dice che chi vince il campionato è favorito ha ragione. Oriali? Un amico, ma con la squadra che avevano e con quello che hanno speso la favorita resta il Napoli”.

DA LOOKMAN A DIOUF – “Avevamo scelto dei nomi, le società con cui li abbiamo trattati li hanno dichiarati incedibili, come abbiamo fatto noi coi nostri. Siamo stati coerenti con la linea giovane voluta dalla società, ci sono giocatori pronti a darci una mano”.

SUL PRECAMPIONATO – “Abbiamo lavorato bene, con una preparazione breve e intensa. Vogliamo migliore in tutto, si sono messi tutti a disposizione”.