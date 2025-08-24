Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, beffa Kolo Muani: ritorno di fiamma dal Chelsea

Foto dell'autore

Saranno ore intense per chiudere subito il nuovo affare in attacco. Kolo Muani è sempre più lontano, ma ora ci sarà la svolta per il nuovo attaccante dal Chelsea

La Juventus è sempre al lavoro per puntellare la rosa bianconera in vista degli ultimi giorni di agosto. Spunta la nuova occasione in attacco come alternativa a Kolo Muani, sempre più lontano dai bianconeri. Un nuovo duello in casa Chelsea per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Igor Tudor: ecco la svolta dell’affare.

Chelsea esultanza
Juventus, beffa Kolo Muani: ritorno di fiamma dal Chelsea – Lapresse – calciomercato.it

 

Il futuro di Kolo Muani è sempre molto incerto. Come svelato dall’edizione odierna dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il PSG continua a fare muro per l’attaccante francese: ora il club bianconero ha intenzione di cautelarsi con un nuovo innesto in attacco. Spunta la nuova occasione dal Chelsea per ambire a grandi palcoscenici: una soluzione immediata per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Tudor. Il dg Comolli è pronto a regalare un nuovo innesto di qualità per ritornare a lottare per lo Scudetto: conosciamo la nuova svolta per l’affare in attacco.

Juventus, nuova occasione dal Chelsea: l’alternativa a Kolo Muani

Nkunku in azione
Juventus, nuova svolta in attacco: Kolo Muani lontano – Lapresse – calciomercato.it

 

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha messo nuovamente il profilo di Lois Openda in cima alla lista dei desideri della Juventus. Il talentuoso giocatore belga del Lipsia è pronto a cambiare aria, ma piace da sempre anche il nome dell’attaccante francese del Chelsea che è stato offerto in queste ore ai bianconeri. Un ritorno di fiamma per rinforzare il reparto offensivo della Juventus: un momento decisivo per arrivare alla fumata bianca tanto ambita.

Nkunku è voglioso di una nuova sfida per mettersi in luce anche in Serie A. Una nuova svolta nelle prossime ore per il profilo di caratura internazionale in casa bianconera: l’attaccante francese potrebbe subito volare a Torino negli ultimi giorni di agosto.

Il dg Comolli è scatenato in questi giorni per mettere a segno i prossimi colpi di caratura internazionale. Nkunku potrebbe così rappresentare la ciliegina sulla torta in casa bianconera: una svolta per l’affare a sorpresa. Saranno ore frenetiche per arrivare così all’annuncio ufficiale in vista della prossima stagione. Le prossime ore saranno decisive per conoscere così il prossimo attaccante della Juventus: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici riportando i colori bianconeri dove meritano.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie