Juventus, beffa Kolo Muani: ritorno di fiamma dal Chelsea

Saranno ore intense per chiudere subito il nuovo affare in attacco. Kolo Muani è sempre più lontano, ma ora ci sarà la svolta per il nuovo attaccante dal Chelsea

La Juventus è sempre al lavoro per puntellare la rosa bianconera in vista degli ultimi giorni di agosto. Spunta la nuova occasione in attacco come alternativa a Kolo Muani, sempre più lontano dai bianconeri. Un nuovo duello in casa Chelsea per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Igor Tudor: ecco la svolta dell’affare.

Il futuro di Kolo Muani è sempre molto incerto. Come svelato dall’edizione odierna dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il PSG continua a fare muro per l’attaccante francese: ora il club bianconero ha intenzione di cautelarsi con un nuovo innesto in attacco. Spunta la nuova occasione dal Chelsea per ambire a grandi palcoscenici: una soluzione immediata per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Tudor. Il dg Comolli è pronto a regalare un nuovo innesto di qualità per ritornare a lottare per lo Scudetto: conosciamo la nuova svolta per l’affare in attacco.

Juventus, nuova occasione dal Chelsea: l’alternativa a Kolo Muani

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha messo nuovamente il profilo di Lois Openda in cima alla lista dei desideri della Juventus. Il talentuoso giocatore belga del Lipsia è pronto a cambiare aria, ma piace da sempre anche il nome dell’attaccante francese del Chelsea che è stato offerto in queste ore ai bianconeri. Un ritorno di fiamma per rinforzare il reparto offensivo della Juventus: un momento decisivo per arrivare alla fumata bianca tanto ambita.

Nkunku è voglioso di una nuova sfida per mettersi in luce anche in Serie A. Una nuova svolta nelle prossime ore per il profilo di caratura internazionale in casa bianconera: l’attaccante francese potrebbe subito volare a Torino negli ultimi giorni di agosto.

Il dg Comolli è scatenato in questi giorni per mettere a segno i prossimi colpi di caratura internazionale. Nkunku potrebbe così rappresentare la ciliegina sulla torta in casa bianconera: una svolta per l’affare a sorpresa. Saranno ore frenetiche per arrivare così all’annuncio ufficiale in vista della prossima stagione. Le prossime ore saranno decisive per conoscere così il prossimo attaccante della Juventus: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici riportando i colori bianconeri dove meritano.