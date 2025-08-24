Inter, Marotta in Turchia: nuovo centrale per Chivu

L’Inter continua a programmare i prossimi colpi da realizzare negli ultimi giorni di agosto. Ecco il nuovo intreccio dalla Turchia per la difesa: la svolta

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, continua a lavorare senza sosta in vista del rush finale sul fronte calciomercato. Una nuova idea proveniente dalla Turchia: lo manda Mourinho per rinforzare la difesa di Chivu.

Novità interessanti dalla Turchia per il nuovo rinforzo in difesa per Cristian Chivu. L’allenatore dell’Inter ha richiesto nuovi innesti di qualità per puntellare soprattutto il pacchetto arretrato. Spunta la nuova occasione da cogliere al volo: piace il difensore turco che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Scopriamo nel dettaglio la verità per la svolta definitiva dell’affare: Mourinho potrebbe venire in soccorso del presidente Marotta, ecco il nuovo affare per la difesa dell’Inter.

Calciomercato, nuovo intreccio dalla Turchia: lo manda Mourinho

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata. L’Inter continua a monitorare attentamente ogni occasione di mercato: spunta così il nuovo innesto di qualità per puntellare la rosa a disposizione di Chivu.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, l’Inter è interessata al giovane difensore turco del Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek. La cifra richiesta da parte del top club europeo si aggira intorno ai 20 milioni di euro: occhio anche alle piste che portano in Germania e in Francia. Il centrale classe 2006 non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità dicendo addio a Mourinho.

L’obiettivo del presidente Marotta è quello di ringiovanire la difesa di Chivu per competere in Italia e in Champions League. Un’idea a sorpresa per anticipare la folta concorrenza delle big d’Europa. Le prossime ore saranno così decisive per capire la fattibilità dell’immediata operazione in difesa. L’Inter non intende stare a guardare per continuare così ad allestire una rosa di prima fascia: Chivu non vede l’ora di partire alla grande alla sua prima grande occasione sulla panchina di una big.

L’altro profilo per la retroguardia nerazzurra è quello del centrale dell’Udinese, Oumar Solet, che si è reso protagonista di una stagione da applausi con i bianconeri. Ora la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro: il presidente Marotta vorrebbe regalare un nuovo innesto di qualità all’allenatore dell’Inter per continuare la rivoluzione all’interno della rosa. La chiusura definitiva arriverà soltanto al rush finale.