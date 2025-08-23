Atalanta
Scelta già fatta: nuovo bomber al Milan dopo Boniface

Il Milan non si ferma in attacco a prescindere dall’esito delle visite mediche di Boniface: scelta già fatta per il centravanti

‘Giallo’ Boniface in casa Milan. Il club rossonero ha completato il supplemento di visite mediche dell’attaccante nigeriano: al centro dell’analisi c’è il ginocchio destro del centravanti, operato in passato per la rottura del crociato.

Igli Tare e Allegri con Zlatan Ibrahimovic (Ansa foto) – calciomercato.it

La decisione, stando alle ultime indiscrezioni, verrà presa nella giornata di domani, dopo l’esordio in Serie A contro la Cremonese. Per lui il Milan ha chiuso un accordo lampo con il Bayer Leverkusen per il prestito oneroso di circa 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 24 milioni, per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni. Per il calciatore, invece, è pronto un contratto fino al 2030.

Ma non solo Boniface. A prescindere dalla conclusione dell’affare o meno, infatti, la dirigenza rossonera starebbe valutando un altro colpo in attacco per completare il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, scelta fatta su Dusan Vlahovic

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale centravanti servirebbe a Massimiliano Allegri oltre a Boniface.

Stravince il sondaggio Dusan Vlahovic, che ha superato il 60% delle preferenze dei votanti sul canale X di CM.IT. Seguono Harder ed Hojlund, entrambi sotto al 15%, mentre nei commenti è spuntato anche il nome di Dovbyk della Roma. Il Milan continua a muoversi anche per l’attacco.

