Scelta già fatta: nuovo bomber al Milan dopo Boniface

Il Milan non si ferma in attacco a prescindere dall’esito delle visite mediche di Boniface: scelta già fatta per il centravanti

‘Giallo’ Boniface in casa Milan. Il club rossonero ha completato il supplemento di visite mediche dell’attaccante nigeriano: al centro dell’analisi c’è il ginocchio destro del centravanti, operato in passato per la rottura del crociato.

La decisione, stando alle ultime indiscrezioni, verrà presa nella giornata di domani, dopo l’esordio in Serie A contro la Cremonese. Per lui il Milan ha chiuso un accordo lampo con il Bayer Leverkusen per il prestito oneroso di circa 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 24 milioni, per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni. Per il calciatore, invece, è pronto un contratto fino al 2030.

Ma non solo Boniface. A prescindere dalla conclusione dell’affare o meno, infatti, la dirigenza rossonera starebbe valutando un altro colpo in attacco per completare il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, scelta fatta su Dusan Vlahovic

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale centravanti servirebbe a Massimiliano Allegri oltre a Boniface.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🤔 #Milan, nuovi controlli fisici e ‘giallo’ #Boniface. I rossoneri intanto puntano anche un altro attaccante: quale centravanti servirebbe a Massimiliano #Allegri❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 23, 2025

Stravince il sondaggio Dusan Vlahovic, che ha superato il 60% delle preferenze dei votanti sul canale X di CM.IT. Seguono Harder ed Hojlund, entrambi sotto al 15%, mentre nei commenti è spuntato anche il nome di Dovbyk della Roma. Il Milan continua a muoversi anche per l’attacco.