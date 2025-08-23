“Scandaloso”: scoppia il caso Boniface, cosa succede al Milan

Giallo Boniface al Milan e supplemento di visite mediche: le reazioni in casa rossonera e cosa sta succedendo

Non è ancora concluso il trasferimento al Milan di Victor Boniface. Il club rossonero ha infatti richiesto un supplemento di visite mediche per l’attaccante nigeriano prima della firma sul nuovo contratto.

Stando alle ultime indiscrezioni, saranno necessari nuovi esami e controlli per approfondire le reali condizioni fisiche del centravanti in arrivo dal Bayer Leverkusen. Il Milan vuole essere sicuro al 100% prima di procedere con le firme. L’operazione non è ancora a rischio, ma le prossime ore saranno decisive per capire se l’affare andrà davvero in porto.

Nel frattempo, arrivano le prime reazioni sui social da parte dei tifosi rossoneri, con i primi dubbi e punti interrogativi sulle condizioni di Boniface.

Milan, ‘giallo’ Boniface: le reazioni dei tifosi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X dalla redazione di Calciomercato.it.

Comunque vada con #Boniface ennesima gestione pessima da parte della società @acmilan, partendo dal presupposto che il numero 9 doveva anche quest’anno essere la priorità e la certezza — MilanoRossonera (@MilanoRossone15) August 23, 2025

La vicenda Boniface è scandalosa e ti fa capire quanto siano scarsi i dirigenti del nostro calcio 1) Lo sapevano tutti che infortuni ha avuto questo ragazzo. 2) anche per una questione di delicatezza, le visite le fai in incognito e all’estero. — Juan Bernabinho (@MattPetcoke) August 23, 2025

Comunque, senza specularci come stanno facendo molti, a casa mia il buongiorno si vede dal mattino.

Quando qualcosa non convince è bene volgere lo sguardo altrove.

L’operazione #Boniface – #Milan non è nata sotto una buona stella.

Mi auguro si faccia, ma bisogna essere realisti. — Andrea Bosco (@_AndreaBosco_) August 23, 2025

Dai è inutile aspettare dite pure che #boniface è saltato .poi voglio vedere come si giustificano quando continuerà a giocare da un’altra parte . — lucaferrara805 (@lucaferrara4) August 23, 2025