“Scandaloso”: scoppia il caso Boniface, cosa succede al Milan

Foto dell'autore

Giallo Boniface al Milan e supplemento di visite mediche: le reazioni in casa rossonera e cosa sta succedendo

Non è ancora concluso il trasferimento al Milan di Victor Boniface. Il club rossonero ha infatti richiesto un supplemento di visite mediche per l’attaccante nigeriano prima della firma sul nuovo contratto.

Boniface dopo un gol
Boniface è già stato bocciato: “Come Origi, poi Vlahovic a zero” (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Stando alle ultime indiscrezioni, saranno necessari nuovi esami e controlli per approfondire le reali condizioni fisiche del centravanti in arrivo dal Bayer Leverkusen. Il Milan vuole essere sicuro al 100% prima di procedere con le firme. L’operazione non è ancora a rischio, ma le prossime ore saranno decisive per capire se l’affare andrà davvero in porto.

Nel frattempo, arrivano le prime reazioni sui social da parte dei tifosi rossoneri, con i primi dubbi e punti interrogativi sulle condizioni di Boniface.

Milan, ‘giallo’ Boniface: le reazioni dei tifosi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X dalla redazione di Calciomercato.it.

