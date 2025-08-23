PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol

Pagelle, tabellino e cronaca di Sassuolo-Napoli, prima giornata di Serie A: De Bruyne fa il debutto in Serie A con gol, McTominay si riconferma.
Il Napoli vince e convince subito a Reggio Emilia, la città del Tricolore. Sassuolo annichilito dalle trame e dal cinismo azzurro. I campioni d’Italia mandano subito un segnale alla Serie A.
Il Napoli comincia subito forte. Il primo tiro della stagione è di De Bruyne, dopo pochi secondi, ma finisce abbondantemente alto. Poi l’occasione dell’1-0 ce l’ha sui piedi Rrahmani, su assist del belga. Ma a sbloccare il match ci pensa il solito McTominay, che di testa spedisce in rete il cross di Politano. Sul finale di primo tempo, lo scozzese becca anche una traversa con una potente conclusione dal limite.
Le pagelle di Sassuolo-Napoli: McTominay migliore in campo
Sassuolo
TOP: nessuno
FLOP Kone 4 – Debutto in Serie A con l’espulsione per doppio giallo.
- Turati 5 – Incolpevole sul primo gol, maggiori responsabilità sulla traiettoria di De Bruyne.
- Walukiewicz 5 – Viene utilizzato come terzino bloccato, per evitare inserimenti dei centrocampisti del Napoli. Il gol di McTominay nasce proprio da un suo errore in marcatura
- Romagna 5 – Giornata da dimenticare
- Muharemovic 5 – In difficoltà perenne con gli inserimenti di McTominay e Lucca. Un suo tiro dalla distanza mette in difficoltà Meret, ma è l’unico squillo della giornata.
- Doig 6 – Tra i più propositivi sulla corsia, ma sulla catena ha Politano e Di Lorenzo. Due scomodi clienti. Fa il suo e se la cava (Candé s.v)
- Koné 4
- Lipani 5 – Palle perse, poca qualità nel palleggio e poca sostanza. Tutto troppo poco per affrontare i Campioni d’Italia (Fadera 6 – Entra e crea dinamicità alla manovra offensiva del Sassuolo)
- Boloca 5,5 – Ha l’occasione più importante del Sassuolo, ma solo al 90′. Non brilla, come i compagni
- Berardi 5 – Spento. Una sola conclusione da annotare, che termina a lato e non impensierisce Meret
- Pinamonti 5,5 – Era finito sul taccuino di Manna per sostituire Lukaku. Chance sprecata davanti agli occhi di ct Gattuso.
- Laurienté 5 Incostante e mai pericoloso (Ghion s.v.)
- Grosso 5 – Coraggioso nell’alzare continuamente il baricentro per pressare la difesa azzurra. Ma presuntuoso nel provare ad uscire costantemente con il palleggio. E’ solo la prima, a questo Sassuolo manca un po’ di qualità a centrocampo. E creatività.
NAPOLI
TOP: MCTOMINAY 7,5 – Inamovibile per il Napoli di Conte. Quantità e qualità nelle giocate. Un alieno arrivato da Manchester. Il suo gol di testa è da attaccante puro. Immarcabile.
FLOP: nessuno
- Meret 6 – Partita diligente. Un po’ incerto con i piedi, ma alla prima da titolare di questa stagione mantiene la porta inviolata. Un segnale
- Di Lorenzo 6 – Spinge sulla destra ed è attento alle poche iniziative di Laurienté. Sicurezza.
- Rrahmani 6,5 – Un robot. Con Antonio Conte è cresciuto tantissimo. Una certezza per la difesa azzurra.
- Juan Jesus 6,5 – Inizio timido, poi cresce.
- Olivera 6 – Partita gestita con saggezza e senza rischi (Spinazzola s.v.)
- Politano 7 – L’assist per McTominay, sfiora anche il gol beccando un palo, tanta corsa e presenza in campo. Tutto sotto gli occhi di ct Gattuso. Prestazione maiuscola. (Neres 6)
- Anguissa 6,5 – E’ ovunque, sta benissimo e si fa sentire con i suoi muscoli. Bene anche nello stretto. L’unica sbavatura ad inizio secondo tempo, dove perde una palla nella propria area di rigore.
- Lobotka 6,5 – Quando gira Stanislav, gira tutto il Napoli. Preciso nei passaggi, attento in copertura. Dirige tutti come un maestro. (Gilmour s.v.)
- McTominay 7,5 (Vergara s.v)
- De Bruyne 6,5 – Qualche pallone perso di troppo, ma sprazzi di genio e passaggi illuminanti. Deve entrare in sintonia con il gruppo e con Lucca. Con un po’ di fortuna realizza il 2-0 su calcio di punizione e bagna il suo esordio in Serie A.
- Lucca 6 – Tanto movimento, sempre vivo nella manovra offensiva. Fallisce il 2-0 al 55′, ma ha tanta voglia e si vede (Noa Lang s.v.)
- Conte 7 – I campionati si vincono segnando un gol più dell’avversario, ma anche con una forte solidità difensiva. Il Napoli riparte da dove aveva terminato, con qualche giocatore di qualità in più. La squadra è matura e si è visto subito alla prima giornata.
Arbitro: Ayroldi 6 – Gestisce bene i cartellini e la gara. Giusta la doppia ammonizione per Kone. Evita un rosso diretto che forse sarebbe stato eccessivo.
Sassuolo-Napoli 2-0
Marcatori: 17′ McTominay, 57′ De Bruyne
Sassuolo (4-3-3 ): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (81′ Candé); Koné, Lipani (72′ Fadera), Boloca, Berardi (89′ Pierini), Pinamonti (89 Moro), Laurienté (81′ Ghion). All. Grosso
Napoli (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (89′ Spinazzola); Politano (76′ Neres), Anguissa, Lobotka (81′ Gilmour), McTominay (89 Vergara); De Bruyne; Lucca (81′ Noa Lang). All. Conte
Ammoniti: Lucca (N), Berardi (S), Kone (S)
Espulsi: 79′ Kone (per doppia ammonizione)
Spettatori: circa 20 mila spettatori
Arbitro: Ayroldi di Molfetta; Assistenti: Lo Cicero-Yoshikawa; IV: Rapuano; Var: Di Bello Avar: Aureliano)
Note: 2′ di recupero nel 1° tempo; 5′ di recupero nel 2° tempo.