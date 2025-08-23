McTominay-De Bruyne, il Napoli piega il Sassuolo: pari tra Genoa e Lecce

Gli Azzurri ripartono nel migliore dei modi grazie ai gol dei due centrocampisti: poche occasioni, invece, al ‘Ferraris’

Il Napoli comincia nel migliore dei modi il suo campionato regolando con un rotondo 0-2 il Sassuolo. Partita subito in discesa per gli Azzurri che, grazie ad un approccio veemente al match, riescono a sbloccare la contesa grazie al ‘solito’ McTominay al 18′. I padroni di casa gestiscono con scioltezza i ritmi dell’incontro e, dopo aver colpito un palo e una traversa, raddoppiano grazie a Kevin De Bruyne, la cui punizione velenosa non trova deviazioni e si insacca alle spalle di Turati. Match molto bloccato, invece, quello tra Genoa e Lecce che alla fine si dividono la posta al termine di una contesa dai pochi spunti conclusasi a reti bianche.

Come detto, dominando in lungo e in largo una gara mai in discussione, gli uomini di Conte approcciano nel migliore dei modi. Esordio senza fronzoli per i campani, in grado non solo di sbloccare subito il parziale, ma anche di portare il match nei binari più congeniali alle loro caratteristiche. McTominay da vero leader: un gol e una traversa colpita per lo scozzese, che grazie ad un movimento da attaccante d’area di rigore riesce a correggere nel migliore dei modi un traversone dalla corsia destra di Politano. Strappato il vantaggio, il Napoli resta concentrato: l’unica vera sbavatura dei partenopei consiste in un disimpegno sbagliato da parte di Anguissa che porta Berardi alla conclusione.

Sassuolo-Napoli 0-2 e Genoa-Lecce 0-0: le emozioni delle due sfide

Sul finire del primo tempo a provarsi era stato Doig con una bella progressione terminata però con un tiro centrale sul quale Meret non ha difficoltà a rispondere. Queste le due sole occasioni per un Sassuolo che sbaglia tanto in fase di impostazione e che poco può al cospetto dello strapotere del centrocampo del Napoli. Dopo un inizio un po’ compassato, infatti, anche Kevin De Bruyne sale in cattedra.

Benché non ancora al top della forma, il belga si dà da fare e trova direttamente il gol che su punizione chiude di fatto il match. Nel finale espulso Koné per un intervento in ritardo. Come detto, pochi spunti invece tra Genoa e Lecce: nessun tiro nello specchio della porta per i giallorossi, due occasioni per il ‘Grifone’ che trovano pronto Falcone. Ad una manciata di minuti dal triplice fischio, poi, una punizione di Stanciu fa la barba al palo. Punto che comunque muove la classifica delle due squadre.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 3, Genoa 1, Lecce 1; Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan; Parma, Pisa, Roma, Torino, Udinese, Verona e Sassuolo a 0.

PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

Sassuolo-Napoli 0-2

Genoa-Lecce 0-0

Roma-Bologna stasera ore 20.45

Milan-Cremonese stasera ore 20.45

Cagliari-Fiorentina domenica ore 18.30

Como-Lazio domenica ore 18.30

Juventus-Parma domenica ore 20.45

Atalanta-Pisa domenica ore 20.45

Udinese-Verona Lunedì ore 18.30

Inter-Torino Lunedì ore 20.45