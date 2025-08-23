Lo soffiano alla Juventus pagando la clausola: affare da 70MLN

La Juventus si sentiva di avere (quasi) un pugno il calciatore, ma è bastato un nulla per far cadere tutte le certezze bianconere.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande realtà si sarebbe inserita nella corsa al gioiello portoghese, profilo giovane eppure già di caratura internazionale, anche perché sennò non si spiegherebbe tutto il movimento che si sarebbe registrato in questi mesi in merito al suo futuro. Tra tutte le squadre interessate la Juventus è stata la prima a compiere dei passi concreti nei suoi confronti, eppure questo non è servito per far sbarcare in Serie A l’erede di Cristiano Ronaldo.

Lo stanno soffiando alla Juventus

La Juventus si trova costretta ad incassare un duro colpo in questo calciomercato, anche perché l’obiettivo sul quale stava lavorando da tempo a fari spenti rischia seriamente di sfumare una volta e per tutte. Fino a quando potrà la Vecchia Signora resterà in corsa, casomai esponendosi questa volta, ma la sensazione è che oramai i giochi siano fatti.

Difficilmente le cose potranno cambiare, anche perché per il ragazzo si sarebbe fatta avanti una squadra pronta a presentare un’offerta fuori mercato, una di quelle che forse solo i club di Premier League, e il Paris Saint Germain, si possono permettere di eguagliare. Ma forse neanche, visto che al giovane talento portoghese sarebbe stato promesso un ingaggio monstre, uno di quelli che oggi prendono campioni di livello assoluto e con almeno 20 anni di carriera alle spalle.

È dunque sempre più difficile anche solo immaginare Rodrigo Mora in maglia Juventus. Scrive infatti il collega Fabrizio Romano sui propri canali social che l’Al-Nassr sarebbe pronto a fare follie pur di portare in Arabia Saudita il classe 2007 del Porto, che appena diciottenne può già contare più di 36 presenze con la maglia della Prima Squadra dei Dragoes.

Pagano la clausola del talento portoghese: 70MLN

L’Al-Nassr ha puntato Rodrigo Mora del Porto, e il club di Cristiano Ronaldo ha già dimostrato in questo calciomercato che se vuole qualcosa se la va a prendere, senza fare troppi complimenti. È successo con Joao Felix e potrebbe riaccadere con il classe 2007, sicuramente affascinato all’idea di giocare con un idolo come CR7.

La Juventus resta alla finestra, ma la sensazione è che la strada sia segnata, anche perché l’Al-Nassr potrebbe avviare le trattative con il Porto per cercare di abbassare i costi della clausola rescissoria da 70 milioni, tenendosi comunque alto con le cifre dell’offerta. Il club di Riyad è consapevole che dovrà sborsare almeno 50 milioni di euro per Rodrigo Mora, che per il momento non avrebbe ancora ufficialmente aperto alla destinazione. Staremo a vedere.