Juve: via libera al prestito, arriva dal Barcellona

I bianconeri sono molto attenti alle occasioni che potrebbero esserci nel corso di questo calciomercato e attenzione ad una possibile operazione con il Barcellona

La Juventus sarà assoluta protagonista in questa ultima settimana di calciomercato. Come ammesso anche da Tudor, è stata una sessione non facile per i bianconeri. Le cessioni hanno rallentato le uscite e quindi sono molte le pedine che mancano per ritenere completa la rosa. Comolli nei prossimi giorni proverà a definire alcune operazioni in grado di completare la rosa anche se non sarà affatto semplice.

In caso di una partenza di Nico Gonzalez, la Juventus potrebbe bussare in casa Barcellona per andare a prendere il sostituto. Come sappiamo, i blaugrana devono assolutamente cedere in questo calciomercato e c’è un calciatore destinato a partire in prestito se non potrà essere registrato. E i bianconeri un pensiero sono pronti a farlo perché parliamo di un classe 2005 destinato a dare una mano molto importante a Tudor.

Calciomercato Juventus: il Barcellona pensa al prestito, Comolli ne approfitta?

Per il momento la Juventus è concentrata su altre priorità anche perché Nico Gonzalez fa sempre parte della rosa. L’argentino, però, vuole essere protagonista per giocarsi la convocazione al prossimo Mondiale e la sua partenza è scontata. Un addio che porterà i bianconeri a valutare con attenzione un sostituto. Ad oggi non si hanno certezze su come si muoverà il club della Vecchia Signora e attenzione ad una possibile operazione in sinergia con il Barcellona.

Bardghji non è stato ancora registrato per i problemi economici. Il classe 2005 spera di poter giocare con il Barcellona, ma i blaugrana valutano una sua cessione in prestito per consentire allo svedese di trovare continuità. E la Juventus un pensierino lo potrebbe fare vista la necessità di dover prendere un calciatore in quel reparto soprattutto con l’addio da parte di Nico Gonzalez in direzione Atletico Madrid.

Per adesso Bardghji è una semplice ipotesi di calciomercato per la Juventus. Non ci sono stati contatti diretti fra le parti e il Barcellona spera sempre di poterlo tesserare. Si tratta di una operazione destinata a svilupparsi principalmente negli ultimi giorni della sessione estiva.

Il nome di Bardghji è da tenere in considerazione per la Juventus soprattutto se il Barcellona dovesse aprire ad un suo trasferimento in prestito. Resta una pista da attenzionare nel corso dei prossimi giorni vista la necessità dei bianconeri di andare a prendere un esterno a destra con l’addio di Nico Gonzalez.

Si tratta di una ipotesi da seguire visto i problemi del Barcellona a tesserare i calciatori. Per il momento è più una ipotesi che altro, bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione.