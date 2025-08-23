Esonero immediato: caccia al sostituto

La stagione è ormai pronta ad iniziare e già molti tecnici sono a forte rischio. E nel giro dei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità importante

Con l’inizio del campionato si ritorna a parlare con insistenza di possibili esoneri. Molte panchine sono già traballanti sia per divergenze sul mercato che per partenze non proprio eccezionali. Per questo motivo diversi allenatori si stanno preparando per magari subentrare subito e iniziare una avventura magari prima del previsto. Per adesso non ci sono delle certezze e bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana per avere un quadro più chiaro.

Stando alle ultime informazioni che arrivano dalla Spagna, una panchina sarebbe già traballante, ma per adesso la società non ha preso nessuna decisione definitiva. Il prossimo weekend potrebbe comunque rappresentare una sorta di crocevia importante per il destino del tecnico e dello stesso club. Vedremo come si evolverà la situazione e se ci sarà la possibilità di arrivare ad un cambio oppure si continuerà con lo stesso allenatore.

Il tecnico rischia l’esonero: chi potrebbe sostituirlo

Al momento è davvero difficile pensare ad un esonero immediato, ma la situazione di un tecnico è molto traballante e si potrebbe ragionare, in caso di un mancato risultato in questo weekend, ad un cambio in panchina. Si tratta di un qualcosa da vagliare nel corso dei prossimi giorni e vedremo cosa succederà.

Secondo quanto riferito da El Gol Digital, il Girona starebbe ragionando sulla possibilità di esonerare Michel. Dopo una stagione scorsa molto difficile e un inizio non semplice, il club spagnolo non vorrebbe fare un altro campionato nelle retrovie e la scossa è dietro l’angolo. In caso di un cambio in panchina, gli iberici potrebbero puntare su Conceicao. L’ex Milan ha voglia di ripartire e la squadra biancorossa rappresenterebbe quella giusta per magari ripercorrere l’esperienza con il Porto.

Per adesso il Girona non ha ancora deciso il futuro di Michel. La panchina del tecnico è assolutamente traballante e quindi vedremo cosa succederà nel corso dei prossimi giorni. Con un esonero, il nome di Conceicao potrebbe essere da attenzionare visto che il club spagnolo non ha assolutamente intenzione di abbassare il proprio livello.

Conceicao riparte dal Girona?

Conceicao ha bisogno di ripartire dopo un anno molto difficile con il Milan. Il Girona per lui potrebbe rappresentare una soluzione molto importante vista l’ambizione del club spagnolo. Per il momento, comunque, non ci sono dei contatti diretti fra le parti.

Il Girona deve ancora sciogliere i dubbi sull’esonero di Michel. Il prossimo weekend in questo senso sarà fondamentale e, in caso di una sconfitta, si potrebbe ragionare su un passo indietro e la scelta di Conceicao è da tenere in considerazione per il club spagnolo.