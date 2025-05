Roma-Milan, Conceicao non ci sta e risponde: “Non vi inventate le cose”

I rossoneri perdono di nuovo all’Olimpico a pochi giorni dal ko in finale col Bologna: le parole del tecnico portoghese e di Loftus-Cheek

Il Milan prende un’altra batosta all’Olimpico, a quattro giorni dalla sconfitta bruciante in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Con la Roma finisce 1-3, con l’espulsione di Gimenez dopo 20 minuti che condiziona la partita e che è un po’ la foto della stagione rossonera.

Nel postpartita le parole di Sergio Conceicao e Ruben Loftus-Cheek in conferenza stampa. Si parte dall’allenatore.

Il Milan non giocherà in Europa: i suoi sentimenti? “Sì, ho fatto riflessioni anche prima della partita. Ho visto i numeri da quando sono qui, siamo quarti quindi in zona Champions. C’è la Roma, il Napoli, l’Inter e noi. Non è stata una buona stagione, questa partita è stata lo specchio di quello che sono stati questi cinque mesi per me. Piccoli episodi, dettagli, l’espulsione di Gimenez, mi hanno detto che ci può stare. Lo stesso Var quattro giorni fa non ha chiamato l’arbitro su un episodio identico. Sul secondo gol c’è un fallo clamoroso su Sottil, sulla mia espulsione. Sono episodi importanti, ricordo a Zagabria e col Feyenoord, ci sono stati errori individuali. Non è stata una stagione facile. Il Milan non può essere nono in classifica e fuori dall’Europa. Dobbiamo ragionare tutti e prenderci le proprie responsabilità”.

Non voglio metterla in difficoltà… “Io sono un uomo, sono qui per rispondere”.

Furlani ha parlato di fallimento della stagione, deve crescere la squadra ma anche la società? “Ognuno che lavora al Milan deve capire le sue responsabilità, di quanto è stato fatto di bene o male. Io lo farò perché sono intelligente con me stesso. Dovremo sederci e parlare del futuro, perché il Milan non può stare in questa situazione”.

Lei ha parlato di responsabilità estranee alla sua figura. “Non inventate cose. Sta dicendo cose che non ho detto. Ci sono cinquanta persone in sala che hanno sentito…”

Quali responsabilità ritiene di avere? “Come allenatore. Devo vedere cosa si è fatto di positivo e negativo. Parlo di me e del mio staff”.

C’è qualcosa che rifarebbe o no? “Lei pensa che è la giornata per dire queste cose?”

Roma-Milan, Loftus-Cheek: “Ora voltiamo pagina e pensiamo alla prossima stagione”

Una settimana terribile. “Settimana davvero difficile, eravamo tristissimi nello spogliatoio. Potevamo finire bene la stagione, avere due trofei e giocare in Europa. Siamo il Mmilan e dobbiamo essere in queste competizioni contro le squadre migliori del ,mondo. Siamo tristi. Una stagione difficile per la squadra e per i giocatori, per diversi motivi. È un giorno triste”.

Più problemi in campo o fuori? “Quando le cose non vanno bene in campo a volte ci sono momemnti difficili anche fuori, per motivi differenti. Per me ad ese pio ci sono stati gli infortuni, non sono riuscito a ritrovar eil mio calcio ,è stata una stagione difficile per mentalmente e fisicamente. Abbiamo cominciato a giocare meglio verso la fine della stagione, abbiamo avuto la possibilità di vincere un’altra coppa e andare in Europa. Siamo molto delusi”.

Come ti immagini la prossima stagione? Cosa dovete metterci di più a livello generale? “Onestamente penso che questa squadra ha grande potenziale e credo che per noi è un test, per essere più forti mentalmente, crederci, perché credo davvero che abbiamo grande potenziale per grandi traguardi. Questa stagione è stata dififcile, siamo riusciti a vincere una coppa, quasi due, in un momento difficile. La prossima sarà una stagione nuova, dobbiamo lasciarci alle spalle questa, lavoreremo dall’inizio, mentalmente e fisicamente, e le cose cambieranno totalmente”.