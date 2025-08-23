Donnarumma anticipa il trasferimento: blitz dell’agente in città

Le indiscrezioni sul futuro del portiere del Psg non accennano a placarsi: ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, il tormentone Donnarumma continua a tenere banco in casa Psg. Dopo aver spiegato le ragioni della scelta prima della finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham, Luis Enrique è tornato sull’argomento anche prima della gara casalinga contro l‘Angers.

“Si tratta di decisioni complicate ma che non ho difficoltà a prendere: capisco le critiche, ma sappiamo dove vogliamo andare ed è questa la cosa più importante”: nessuna marcia indietro da parte del tecnico dei neo Campioni di Europa che tira dritta sulla questione assumendosene tutte le responsabilità. Nel frattempo l’estremo difensore della Nazionale si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Come ammesso dallo stesso Enzo Raiola, il suggestivo ritorno in Serie A è un’ipotesi che, parametri economici alla mano, non può prendere piede almeno nel breve periodo. Lo stesso Galatasaray ha tirato i remi in barca vista la presa di posizione del ragazzo. In un mosaico destinato a completarsi a stretto giro di posta, è la ‘tessera’ Manchester City quella più accreditata a far saltare il banco.

Futuro Donnarumma: agente in città, gli scenari

Sebbene quello dell’attuale portiere del Psg non sia l’unico profilo nella lista dei desideri dei Citizens – tutto da decifrare il futuro di Ederson, foriero di sviluppi importanti a stretto giro di posta – Guardiola è assolutamente intrigato all’idea di poter allenare Gigio Donnarumma. A tal proposito, non è passata inosservata l’ultima indiscrezione diffusa dagli insider di ‘Indykaila News’ su ‘X’.

Secondo quanto riferito, l’agente dell’ex portiere del Milan, Enzo Raiola, sarebbe stato avvistato a Manchester. Indiscrezione – quest’ultima – a supporto della quale viene citato un giornalista locale dal quale la fonte sopra menzionata avrebbe ottenuto le foto in questione. Che si possa essere trattato di una casualità o di un summit di mercato non è dato saperlo; sta di fatto che l’associazione con la particolare situazione contrattuale vissuta da Donnarumma e i suoi risvolti futuri è immediata.

Del resto, messo dinanzi ad un vero e proprio aut aut, il classe ’99 è di fatto atteso ad un bivio: cessione lampo in questi ultimi giorni di calciomercato o mesi vissuti da separato in casa, in attesa di nuovi sbocchi a gennaio oppure a giugno.