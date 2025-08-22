Atalanta
Vlahovic via gratis: firma da 100 milioni con la rivale

Sono giorni decisivi anche per il futuro di Dusan Vlahovic: le ultime novità sul possibile contratto del centravanti serbo

In attesa di Kolo Muani, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, in casa Juventus non è ancora risolta la ‘telenovela’ Vlahovic. Il centravanti serbo, come noto, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026 ma fatica a trovare una nuova sistemazione.

L’attaccante ha finora rifiutato tutte le proposte di rinnovo al ribasso dei bianconeri, così come le offerte provenienti da Arabia Saudita, Turchia e da altri campionati “minori”. Nelle ultime settimane ha preso informazioni anche il Napoli di Conte, mentre il Milan nel frattempo ha chiuso il colpo Boniface. La pista rossonera, però, non è ancora esclusa per il centravanti classe 2000.

A rivelarlo è Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, che scrive sul proprio profilo Instagram: “Le richieste avanzate giorni fa dall’entourage (il padre è molto attivo) di Vlahovic al Milan sono quelle di chi ha intenzione di liberarsi a zero dalla società attuale o di chi si sente già in qualche modo “svincolato”“.

Milan-Vlahovic, non è ancora finita: la rivelazione

6 milioni netti a stagione ma soprattutto 15 alla firma. – ha rivelato il giornalista – Prevedendo un contratto di 4 o 5 anni si tratterebbe, cartellino compreso, di un’operazione da 100 milioni“.

Stando alle ultime indiscrezioni di Zazzaroni, dunque, la Juve darebbe il suo benestare anche per l’addio a zero di Dusan Vlahovic, risparmiando così l’ultimo anno di ingaggio da 12 milioni di euro. Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, potrebbe non fermarsi al colpo Boniface. Staremo a vedere.

