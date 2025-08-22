Ribaltone Chiesa: addio Liverpool, arriva con lo scambio

Il destino dell’attaccante italiano potrebbe essere lontano dai Reds nonostante il gol nella prima giornata e le parole nei suoi confronti di parte di Slot

Il futuro di Chiesa al Liverpool ritorna ad essere in bilico? Il gol alla prima giornata e le parole di Slot nei suoi confronti sembravano aver messo fine alle indiscrezioni su un possibile addio ai Reds, ma in realtà non sembra così. In queste ultime ore si è nuovamente parlato di una possibile cessione del giocatore italiano. Una ipotesi di calciomercato che dovrà essere naturalmente confermata in futuro, ma resta una pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Secondo le informazioni di Caught Offside, Chiesa potrebbe essere inserito in una maxi operazione fra il Liverpool e un altro club. Uno scambio che potrebbe rappresentare forse l’affare più importante di questa parte finale della sessione di calciomercato. I Reds ci pensano e lo stesso attaccante italiano sarebbe pronto a ragionarci visto la possibilità di trovare maggiore spazio nel corso della stagione e riconquistare la Nazionale.

Calciomercato: prendono Chiesa, via libera allo scambio

Per Chiesa è stata un’estate molto intensa e ricca di capovolgimenti di fronte. Il suo ritorno in Italia sembrava essere cosa fatta visto lo spazio minimo avuto la scorsa stagione. Poi le trattative non sono mai decollate e la decisione da parte di Slot di convocarlo e puntare su di lui nel finale contro il Bournemouth. Una scelta azzeccata considerando la rete che ha permesso ai Reds di riportarsi in vantaggio e iniziare bene il campionato.

Un gol che sembrava rappresentare una sorta di ripartenza di Chiesa con il Liverpool, ma il calciomercato potrebbe regalare un nuovo ribaltone. Stando alle ultime informazioni, i Reds sarebbero intenzionato a mettere l’ex Juventus nell’operazione con il Newcastle per Isak. L’inserimento dell’italiano ha come principale obiettivo quello di abbassare la cifra economica che i Magpies chiedono per il bomber svedese.

Ora la palla passa al Newcastle. Gli inglesi in stagione hanno preso Elanga, ma potrebbero comunque anche aprire a Chiesa considerato il fatto che parliamo di un calciatore alla ricerca del riscatto. Una opzione, quindi, da tenere sotto osservazione in questa fase di calciomercato. Il Liverpool ha aperto all’inserimento dell’italiano nell’operazione Isak, vedremo quale sarà la risposta dei bianconeri.

Mercato: Chiesa con Tonali al Newcastle?

Il futuro di Chiesa potrebbe essere al Newcastle. L’italiano è alla ricerca di una squadra che gli possa garantire una continuità anche in ottica nazionale e la presenza di un connazionale come Tonali gli dovrebbe consentire un inserimento più facile e, quindi, una esperienza diversa rispetto a quella del Liverpool.

Da parte dei Reds c’è la massima disponibilità al trasferimento di Chiesa al Newcastle vista la volontà di prendere Isak per rinforzare il reparto offensivo. Ora la palla passa ai Magpies. In caso di apertura da parte dei bianconeri, il futuro dell’attaccante italiano potrebbe essere insieme a Tonali.