Chiesa, adesso ci siamo: decisa la prossima squadra

Dopo il gol con il Liverpool, nuovamente protagonista il classe 1997: rumours di un ritorno in Serie A, ecco la scelta sul futuro

Aspettava questo momento da circa un anno, Federico Chiesa, e la sua pazienza è stata premiata. Primo gol in Premier League per lui, una rete oltretutto determinante, per permettere al Liverpool di vincere all’esordio in campionato in una gara difficile contro il Bournemouth, tra l’entusiasmo di Anfield.

Il gol del 3-2 un attimo prima del novantesimo ha fatto esplodere lo stadio ed è stato festeggiato con grande gioia dal diretto interessato, che così prova a scrollarsi di dosso gli ultimi dodici mesi molto complicati. Per il classe 1997, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della sua avventura con i ‘Reds’, anche se niente va ancora escluso. Come raccontato da Calciomercato.it, Chiesa è felice al Liverpool ma la Serie A ci proverà a fine mercato. Diverse squadre, nel nostro campionato, sono interessate e non hanno ancora abbandonato la pista.

Chiesa, il sondaggio di CM.IT emette il verdetto: resta al Liverpool, niente Serie A

La nostra redazione ha chiesto ai propri utenti, con il consueto sondaggio sui social, quale sarebbe a questo punto la scelta migliore per Chiesa. Per molti votanti, dovrebbe rimanere al Liverpool e sfruttare il momento per farsi largo.

E’ stato il 43% dei partecipanti al sondaggio a indicare che la decisione migliore per lui sarebbe rimanere agli ordini di Slot, invece che tornare in prestito nel nostro campionato. Bocciata tendenzialmente, dunque, l’eventualità di una nuova avventura in Serie A.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 #Chiesa subito in gol con il #Liverpool: quale sarebbe la scelta migliore per l’attaccante ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 16, 2025

Tra le squadre proposte, aveva raccolto più preferenze il Milan (24,4%), mentre decisamente poco accattivanti e ideali per lui sono risultate, nell’ottica dei votanti, le opzioni Atalanta e Napoli.