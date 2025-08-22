Milan-Juventus: l’affare Vlahovic si sblocca grazie allo scambio

Nonostante l’arrivo di Victor Boniface la pista che porta Dusan Vlahovic a Milano non è assolutamente da accantonare.

I contatti tra il Milan e l’entourage del serbo non sarebbero mai stati interrotti, anche perché il numero 9 della Juventus è un pallino di Massimiliano Allegri. Questa mattina Tuttosport parlava di Santiago Gimenez come possibile chiave di volta di questa trattativa, ma proprio in queste ore sarebbe uscita fuori una nuova pista che il Milan potrebbe percorrere insieme alla Vecchia Signora per riuscire a vestire di rossonero Dusan Vlahovic.

C’è l’interesse della Juventus: Milan pronto ad ascoltare

L’asse Torino-Milano negli ultimi tempi ci ha regalato parecchie sorprese, e chissà che una nuova non potrebbe arrivare sul gong di questo calciomercato. È risaputo oramai da tempo che Milan e Juventus stanno lavorando a fari spenti per il trasferimento di Dusan Vlahovic in rossonero, ma il problema è che tutte le parti in causa vogliono chiudere questo affare alle loro condizioni.

Ovviamente così non si può, ed è per questo che le cose avrebbero subito una brusca frenata con il Diavolo che poi ha deciso di affondare il colpo su Victor Boniface. Il nigeriano, però, non esclude il serbo, anche perché questa mattina si è parlata di una possibile e incredibile cessione dopo appena 6 mesi di Santiago Gimenez. Molto, se non addirittura gran parte, dipenderà dunque dal futuro del messicano, anche se nelle ultime ore si sarebbe aperta un’altra pista incredibile.

Stando ai colleghi di MilanNews.it, infatti, considerate le difficoltà nell’arriva ad Edon Zhegrova, la Juventus si sarebbe cominciata ad informare sulla situazione di Alexis Saelemaekers, che domani partirà titolare contro la Cremonese ma che vuole ancora capire bene se sarà o meno un perno centrale nel nuovo Milan di Max Allegri. Se così non dovesse essere non è da escludere che il belga possa di conseguenza aprire a un trasferimento a Torino, mettendo poi i due club nelle condizioni di chiudere, perché no, uno scambio.

Si sblocca Vlahovic al Milan con lo scambio

Nel corso delle ultime settimane si è parlato tanto di Samuel Chukwueze, ma alla fine potrebbe essere Alexis Saelemaekers la pedina che sblocca l’arrivo a Milano di Dusan Vlahovic.

Proprio in queste ore la dirigenza della Juventus si sarebbe cominciata ad informare sul belga con i suoi agenti, complici le inaspettate difficoltà nell’arrivare ad Edon Zhegrova. Se la pista che porta al kosovaro dovesse saltare una volta e per tutte, la Vecchia Signora potrebbe anche pensare di fare all-in su Saelemaekers, che a questo punto lato Milan potrebbe diventare un’appetibile contropartita tecnica per sbloccare Dusan Vlahovic. È tutto un gioco d’incastri, e non è detto che alla fine si riuscirà ad arrivare a dama. Staremo a vedere.