Inter, nuovo portiere per Chivu: intreccio con lo United

Una nuova occasione di mercato dal Belgio per regalare un nuovo innesto a Chivu. Spunta l’intreccio con lo United: cosa c’è di vero

Una voglia immensa di tornare protagonista sul fronte calciomercato. L’Inter continua a monitorare attentamente anche la situazione per il portiere del futuro: ecco la novità arrivata pochi minuti fa dall’Inghilterra, scopriamo gli ultimi dettagli.

Lammens in porta
Inter, nuovo portiere per Chivu: intreccio con lo United – Lapresse – calciomercato.it

 

L’Inter continua ad essere interessata ad un nuovo intreccio per i pali. Spunta la nuova occasione dal Belgio per ingaggiare il futuro numero uno nerazzurro: occhio anche al forte interessamento del Manchester United. La dirigenza dell’Inter si è già portata avanti con il lavoro in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per la svolta decisiva per l’estremo difensore del futuro in casa nerazzurra. Chivu è pronto ad iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi per riportare lo Scudetto a casa, ma il percorso sarà irto di difficoltà. Scopriamo la verità per il nuovo intreccio di calciomercato tra i pali.

Calciomercato, nuova svolta dal Belgio: cosa c’è di vero per il portiere

Tutto può cambiare nelle prossime ore per avere la meglio in casa Inter. Lo United continua a premere per l’assalto definitivo: ecco l’ultim’ora proveniente dall’Inghilterra.

Lammens in azione
Calciomercato, nuovo intreccio in casa Inter per il portiere – Lapresse – calciomercato.it

 

Come svelato dal portale inglese, Times Sport, l’Inter è molto interessata al portiere dell’Anversa Senne Lammens. Il Manchester United potrebbe avere la meglio nelle prossime ore per ingaggiare l’estremo difensore belga classe 2002. Un nuovo intreccio di caratura internazionale con il top club inglese sempre molto attivo sul fronte calciomercato.

Lammens è un profilo interessante che vanta già tante presenze a livello internazionale con il Belgio Under 21. L’Anversa è pronta a lasciarlo partire in caso di proposta importante: il presidente Beppe Marotta è sempre molto attento ad ogni occasione di mercato.

Una nuova occasione di mercato per ambire a grandi palcoscenici. Sommer è il titolare dell’Inter, mentre Martinez è pronto a scavalcare il portiere svizzero nelle gerarchie di Chivu. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così alla futura operazione di mercato: lo United potrebbe chiudere subito per il nuovo affare tra i pali. Una voglia immensa per mettere a segno un nuovo affare in casa Inter: tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere così la prossima squadra del giovane Lammens. L’Inter continua a monitorare i movimenti dei Red Devils ad un passo dal nuovo acquisto.

