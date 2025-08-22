UFFICIALE Inter, affare saltato: “Non sappiamo come pagarlo”

Niente da fare per i nerazzurri, l’annuncio è ufficiale e ha del clamoroso

Visite mediche e poi firma. Andy Diouf è il nome del prossimo acquisto dell’Inter. Un colpo inatteso, inaspettato e sotto traccia, proveniente dalla Francia.

Il centrocampista arriva dal Lens, con l’Inter che ha superato la concorrenza del Napoli. E dalla Francia si chiude invece un’altra trattativa, questa in uscita. Chiusa però senza alcun esito: tutto resta così. Con Benjamin Pavard, al momento, ancora nerazzurro e nei sogni del Lille che non potrà mai permettersi l’acquisto del francese. Il giocatore non è nell’elenco degli incedibili, anzi. Per lui si è spesso parlato di Arabia Saudita, ma il desiderio del transalpino sarebbe quello di restare in Europa. L’Inter sa che potrebbe essere un’occasione cedere il giocatore, che andrebbe poi sostituito ma permetterebbe di ricavare un guadagno importante. Al momento però non ci sono proposte allettanti.

Inter: il Lille sogna Pavard, ma il presidente chiude le porte

O meglio, una proposta allettante per il giocatore era arrivata da quella che si potrebbe definire casa sua. Si è parlato appunto di Lille, ma il presidente Olivier Letang ha chiuso le porte ad un approdo del difensore in patria. Non per propria volontà, ma semplicemente per un discorso economico.

Letang ha inizialmente scherzato: “Pavard? Dovrebbe arrivare lunedì… Questa è una buona notizia” ha affermato ridendo nel corso di una conferenza stampa dedicata al mercato. “Ho visto e ho letto cose. Ho chiamato Benjamin, ne abbiamo parlato. Anche per il trasferimento, non sappiamo come pagarlo. Sarebbe fantastico. Mi piacerebbe molto che tornasse da noi. Ci sono cose possibili e altre no. Ci sono considerazioni economiche impossibili da realizzare”. Porta chiusa quindi, anche se il numero uno dei ‘Dogues’ ha ammesso come ci sia stato un contatto con il giocatore, che al Lille ha iniziato la sua carriera prima di trasferirsi poi in Germania e farsi notare al grande pubblico con la maglia dello Stoccarda.