Inter, ci risiamo: nuovo assalto per il top player di Chivu

I nerazzurri vorrebbero chiudere il mercato con un colpo in difesa, ma rischiano di fronteggiare l’insidia per un suo ‘senatore’

L’Inter ha centrato il colpo Andy Diouf, soffiandolo al Napoli con una trattativa rapidissima. Il centrocampista arriva dal Lens ed è il tipo di giocatore che stava chiedendo Chivu e che i nerazzurri avevano individuato in Manu Koné. Viste le difficoltà per arrivare al calciatore della Roma, la virata netta e decisa verso un calciatore con caratteristiche simili, anche lui molto apprezzato.

In questo modo Marotta e Ausilio hanno completato un centrocampo che ora può contare su Calhanoglu, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski e appunto Diouf. Con la possibilità per il polacco ex Napoli che resta comunque in uscita, almeno quella è l’intenzione dell’Inter. Lookman pare ormai lontano, almeno al momento, anche se non possono essere esclusi lampi dell’ultima ora. I nerazzurri potrebbero quindi chiudere la sessione estiva con un tassello in difesa, anche lui magari under 23 come gli altri. Uno insomma che si possa inserire in vista del ricambio generazionale del prossimo anno, quando andranno via Acerbi, de Vrij e Darmian.

Molto dipenderà anche dall’eventuale cessione di Pavard, che però non è affatto scontata in quanto il francese preferirebbe restare. Da capire che tipo di offerte arriveranno. Ma un rinforzo potrebbe comunque arrivare in quel reparto. Poi lo stop. A meno di clamorose cessioni in extremis, come quella che in Turchia stanno provando a riaccendere.

Ederson si complica, il Galatasaray torna su Sommer

In queste ultime ore è tornato infatti in auge il possibile trasferimento di Yann Sommer al Galatasaray. Almeno di questo stanno parlando i media turchi: pochi giorni fa è stato il portale ‘Sabah’ a rilanciare la questione per qualche complicazioni nell’affare Ederson. Il portiere brasiliano del City è il primo obiettivo, ma manca l’accordo con il club inglese dopo un’offerta da circa 10 milioni. Il super manager George Gardi avrebbe così pensato al piano B, ovvero il portiere dell’Inter.

E in queste ore su ‘Sozcu’ è stata paventata proprio la possibilità di un ritorno di fiamma, con dei contatti che sarebbero stati riallacciati con l’entourage del giocatore. A tal proposito questo sembrerebbe l’ostacolo minore in quanto già qualche settimana fa, scrive il portale turco, era stata raggiunta una bozza di intesa verbale.

Privarsi del portiere titolare proprio nel momento in cui parte la nuova stagione non è un’eventualità molto gradita all’Inter, che dovrebbe subito correre ai ripari. Anche se lo svizzero ovviamente deve compiere 37 anni ed è in scadenza, per cui sarebbe l’ultima possibilità per monetizzarlo. Dovrà convenire a tutti. In ogni caso il Galatasaray vorrebbe risolvere in un senso o nell’altro la questione Ederson entro questa settimana per poi fiondarsi sull’alternativa.