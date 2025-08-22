Calciomercato, blitz in Spagna: soffiato il talento alla Roma

Una nuova occasione di mercato proveniente dalla Spagna. Ecco l’intreccio decisivo in vista della prossima stagione: Roma beffata

Saranno ore intense per ambire a grandi palcoscenici per iniziare subito alla grande la nuova stagione. Una voglia pazzesca per sbarcare subito in Serie A in vista della prossima stagione: ecco la novità assoluta annunciata pochi minuti fa.

Saranno ore decisive in Serie A con il campionato italiano che partirà ufficialmente nelle prossime ore. Le big sono al lavoro per puntellare le rispettive rose in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per l’assalto decisivo per anticipare la Roma. Un nuovo intreccio decisivo proveniente dalla Spagna per il talento spagnolo già accostato nei mesi scorsi ai top club della Serie A. Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici per anticipare la folta concorrenza sulle tracce del talentuoso giocatore che milita in Segunda Division.

Calciomercato, nuovo affare dalla Spagna: arriva il talento

Conosciamo nei dettagli la futura operazione in vista della prossima stagione: ecco quello che potrebbe succedere in Serie A con l’arrivo del talentuoso giocatore spagnolo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente per Yeremay Hernandez. Anche lo Sporting Club du Portugal è sulle tracce del giocatore spagnolo: proposta da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Occhio anche al Dortmund e alla Roma che hanno chiesto informazioni sull’esterno offensivo spagnolo.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla fumata bianca tanto attesa. Il talentuoso giocatore spagnolo è nel mirino di top club europei, ma le big italiane sono sempre molto interessate al suo trasferimento. Antonio Conte vorrebbe subito avere a disposizione nuovi rinforzi in vista della prossima stagione dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku: spunta l’occasione a sorpresa in Serie A.

Saranno ore intense per allestire una rosa competitiva: il presidente De Laurentiis non ha intenzione di badare a spese negli ultimi giorni di calciomercato. Yeremay Hernandez è stato già accostato nei mesi scorsi alla squadra azzurra: ora la dirigenza partenopea potrebbe essere protagonista con una nuova idea a sorpresa per l’attacco di Conte.

La Roma è molto interessata anche al talento spagnolo, ma ormai ci siamo per l’assalto definitivo anche da parte del Napoli. Un profilo che è tornato subito di moda in Serie A: l’occasione a sorpresa dalla Spagna.