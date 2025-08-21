Milan, ecco il difensore per Allegri: scambio e soldi dai nerazzurri

I rossoneri a caccia di un altro rinforzo per il reparto arretrato: l’ultima idea porta a un sorprendente possibile scambio

Il Milan si sta concentrando in queste ore sull’attacco, che potrebbe aver subito finalmente una svolta. Victor Boniface pare il nome prescelto da Tare e Allegri per rinforzare il reparto avanzato dopo aver ceduto praticamente tutti gli altri centravanti. Ad eccezione, ovviamente, di Santi Gimenez che deve essere affiancato. Gli altri nomi principali erano Hojlund e Vlahovic, per motivi diversi non molto pratici da raggiungere né soprattutto immediati.

Nell’ultima stagione il giocatore del Bayer Leverkusen è stato alle prese con qualche problema fisico che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento. Boniface ha chiuso l’annata con appena 27 partite giocate, condite comunque con 11 gol. Ma non è comunque l’unico settore di campo che i rossoneri stanno tenendo d’occhio. Anche in difesa il Milan può fare ancora qualcosa, con tempistiche e necessità ovviamente differenti avendo già in rosa Pavlovic, Gabbia, Tomori e De Winter più alcuni giovani adattabili.

Ma i radar in questo senso restano accesi, senza obiettivi precisi neanche a livello di profilo. Può essere un nome più giovane oppure uno di esperienza. Se ci sarà l’occasione giusta, Tare e la società ci rifletteranno, altrimenti è comunque possibile che si resti così. Intanto si fanno i nomi di Okoli, italiano in forza al Leicester che costa 10-15 milioni. Poi ci sabbero nomi come Kim e Kiwior, entrambi tra l’altro accostati anche all’Inter, ma che piacciono ai rossoneri, o anche Christensen del Barcellona. Ma non solo.

Il Milan pensa a Djimsiti: scambio con l’Atalanta

Uno dei nomi spuntati in queste ore per la difesa del Milan è Berat Djimsiti dell’Atalanta, che di certo sarebbe una garanzia in termini di rendimento e affidabilità. Oltre che duttilità potendo giocare praticamente in tutti i ruoli, soprattutto nella difesa a tre. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, tra l’altro, con la Dea potrebbe aprirsi un asse di mercato visto che ai nerazzurri interessa molto Yunus Musah.

Per l’americano sarebbe in arrivo una proposta di quasi 25 milioni di euro ma il Milan non ha intenzione di scendere sotto i 30. A pesare anche l’opinione del mister Massimiliano Allegri che ha apprezzato il calciatore ex Valencia in tutto questo ritiro estivo, soprattutto per professionalità e ovviamente duttilità. Magari l’Atalanta potrebbe provare a scalfire le resistenze rossonere facendo partire uno scambio con il proprio difensore, classe ’92, ovviamente più una parte sostanziosa di cash.