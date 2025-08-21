Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, ecco il difensore per Allegri: scambio e soldi dai nerazzurri

Foto dell'autore

I rossoneri a caccia di un altro rinforzo per il reparto arretrato: l’ultima idea porta a un sorprendente possibile scambio

Il Milan si sta concentrando in queste ore sull’attacco, che potrebbe aver subito finalmente una svolta. Victor Boniface pare il nome prescelto da Tare e Allegri per rinforzare il reparto avanzato dopo aver ceduto praticamente tutti gli altri centravanti. Ad eccezione, ovviamente, di Santi Gimenez che deve essere affiancato. Gli altri nomi principali erano Hojlund e Vlahovic, per motivi diversi non molto pratici da raggiungere né soprattutto immediati.

Massimiliano Allegri, Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani osservano l'allenamento
Massimiliano Allegri, Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani (LaPresse) – calciomercato.it

Nell’ultima stagione il giocatore del Bayer Leverkusen è stato alle prese con qualche problema fisico che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento. Boniface ha chiuso l’annata con appena 27 partite giocate, condite comunque con 11 gol. Ma non è comunque l’unico settore di campo che i rossoneri stanno tenendo d’occhio. Anche in difesa il Milan può fare ancora qualcosa, con tempistiche e necessità ovviamente differenti avendo già in rosa Pavlovic, Gabbia, Tomori e De Winter più alcuni giovani adattabili.

Ma i radar in questo senso restano accesi, senza obiettivi precisi neanche a livello di profilo. Può essere un nome più giovane oppure uno di esperienza. Se ci sarà l’occasione giusta, Tare e la società ci rifletteranno, altrimenti è comunque possibile che si resti così. Intanto si fanno i nomi di Okoli, italiano in forza al Leicester che costa 10-15 milioni. Poi ci sabbero nomi come Kim e Kiwior, entrambi tra l’altro accostati anche all’Inter, ma che piacciono ai rossoneri, o anche Christensen del Barcellona. Ma non solo.

Il Milan pensa a Djimsiti: scambio con l’Atalanta

Uno dei nomi spuntati in queste ore per la difesa del Milan è Berat Djimsiti dell’Atalanta, che di certo sarebbe una garanzia in termini di rendimento e affidabilità. Oltre che duttilità potendo giocare praticamente in tutti i ruoli, soprattutto nella difesa a tre. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, tra l’altro, con la Dea potrebbe aprirsi un asse di mercato visto che ai nerazzurri interessa molto Yunus Musah.

berat djimsiti esulta
Berat Djimsiti (LaPresse) – calciomercato.it

Per l’americano sarebbe in arrivo una proposta di quasi 25 milioni di euro ma il Milan non ha intenzione di scendere sotto i 30. A pesare anche l’opinione del mister Massimiliano Allegri che ha apprezzato il calciatore ex Valencia in tutto questo ritiro estivo, soprattutto per professionalità e ovviamente duttilità. Magari l’Atalanta potrebbe provare a scalfire le resistenze rossonere facendo partire uno scambio con il proprio difensore, classe ’92, ovviamente più una parte sostanziosa di cash.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie