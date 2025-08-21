Juve, è assalto Premier: doppia svolta da 125 milioni

I bianconeri a caccia di rinforzi in questa ultima parte di mercato, ma una nuova incognita può arrivare dall’Inghilterra

La Juventus attende di dare la sterzata decisiva al suo mercato proprio nel momento in cui si entra nella fase finale della sessione. Le cessioni hanno bloccato e rallentato inevitabilmente le manovre bianconere e il cambio in corsa di dirigenza non ha sicuramente aiutato a snellire i tempi.

Ma gli ostacoli si chiamavano e continuano comunque a chiamarsi Dusan Vlahovic e Douglas Luiz. In queste ore almeno il brasiliano è situazione che sta pian piano risolvendosi: il Nottingham Forest è a un passo e questo consentirà a Comolli di avvicinarsi ulteriormente a Kolo Muani. Anche se a livello teorico servirebbe più l’addio del serbo, che può di nuovo complicarsi visto che il Milan sta virando su Boniface. E nel frattempo la Juve sta cercando di piazzare anche Nico Gonzalez, l’altro nome che ha rallentato e neanche poco i possibili nuovi arrivi, Sancho in primis. Ora i bianconeri hanno puntato con decisione Zhegrova mentre Locatelli sta subendo le avances arabe, anche se dovrebbe comunque restare.

Insomma, si tratta di un cantiere ancora aperto che potrebbe perdere anche altri pezzi a sorpresa, con la Premier che è tornata a mettere nel mirino un nome juventino. Da una parte può permettere al club di incassare, dall’altra però costringerebbe Comolli a sostituirlo in un momento in cui di lavoro ce n’è davvero tanto. E in particolare il reparto interessato sarebbe la difesa, con Kelly confermato all’inizio della sessione estiva e ora di nuovo in bilico.

Il Crystal Palace vicino a una doppia cessione record: poi busserà alla Juve

La Juventus aveva rimandato il grande investimento di mercato in difesa proprio a questa estate, ma alla fine i bianconeri hanno deciso spendere per altri ruoli e giocatori. Da David (a zero, ma con commissioni importanti) a soprattutto Francisco Conceicao fino ad arrivare allo scambio Alberto Costa-Joao Mario. E i vari riscatti come Kalulu e lo stesso Kelly dal Bournemouth. Sperando di far tornare presto anche Kolo Muani, per cui si stanno allungando ancora i tempi.

Non ha di certo problemi di soldi il Crystal Palace, che potrebbe presto chiudere due cessioni incredibili: Eberechi Eze all’Arsenal e Marc Guehi al Liverpool. Parliamo di 108 milioni di sterline (68 più 40, al cambio quasi 125 milioni di euro) per entrambi i giocatori, che ovviamente permetterebbero ai Seagulls di avere una potenza economica enorme. E ha già intanto individuato i sostituti: uno è El Khannouss del Leicester, con Tzolis prima alternativa.

In difesa, invece, gli occhi si sono posati proprio su Lloyd Kelly della Juventus, che potrebbe tornare in Premier per sostituire Guehi. A riportarlo è ‘The Guardian’. A questo punto del mercato Comolli avrebbe bisogno di alzare la posta vista la disponibilità economica del Palace e il momento del mercato, con la necessità di sostituire immediatamente l’inglese a tre giorni dall’esordio in campionato. A meno di concentrare subito tutte le risorse su Kolo Muani e magari Chukwuemeka, per poi provare a sostituire Kelly a fine mercato con qualche prestito.