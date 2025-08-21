Inter, il nuovo Gyokeres nel mirino: 25 milioni e Milan bruciato

L’Inter sta continuando a cercare su scala internazionale i rinforzi da consegnare a Cristian Chivu ed ora per l’attacco emerge la pista che porta al nuovo Gyokeres. Servono 25 milioni di euro per lui e sulle sue tracce c’è anche il Milan.

Per i nerazzurri in sede di calciomercato le manovre non si sono affatto concluse. Marotta ed Ausilio erano partiti con il botto chiudendo in rapida successione Sucic, Bonny e Luis Henrique, prima di fiondarsi poi con decisione su Ademola Lookman. Nonostante il nigeriano sia arrivato alla rottura totale con l’Atalanta pur di approdare a Milano, alla fine la Dea non si è mossa di un millimetro rispetto alla sua posizione. Per lasciarlo partire ha chiesto 50 milioni di euro, cifra a cui l’Inter non è mai arrivata e per questo la trattativa si è arenata.

In questo momento la dirigenza si sta guardando attorno alla ricerca delle giuste occasioni. Concentrandosi sulla difesa e sul centrocampo, ma anche sul reparto avanzato. Serve, ovviamente, individuare le giuste occasioni, seguendo le indicazioni della proprietà. Servono, infatti, giovani talenti di belle speranze e che possano rappresentare in prospettiva delle plusvalenze. Non a caso adesso l’Inter sembra pronta a fiondarsi su quello che viene considerato il nuovo Gyokeres, appena sbarcato all’Arsenal. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Il nuovo Gyokeres nel mirino dell’Inter: testa a testa con il Milan

L’Inter ed il Milan in questa sessione estiva di mercato si sono già fronteggiate per Koni De Winter e ad avere la meglio sono stati i rossoneri. Sfruttando anche la cessione di Thiaw al Newcastle e la situazione che si era creata per i nerazzurri. Che, però, adesso possono vendicarsi. Stando a quanto raccontato da InterLive, infatti, Marotta ed Ausilio hanno messo nel mirino quello che viene da tanti indicato come il nuovo Viktor Gyokeres: stiamo parlando di Conrad Harder, bomber attualmente in forza allo Sporting Lisbona.

Danese classe 2005, ha un fisico statuario ed un anno fa lo Sporting Lisbona, vedendo in lui l’erede naturale del cannibale svedese, ha versato nelle casse del Nordsjaelland 19 milioni. A quanto si legge, la valutazione di Harder si aggira intorno ai 25 milioni adesso.

Al primo anno in Portogallo, nonostante la presenza di Gyokeres che lo ha costretto spesso alla panchina, ha collezionato comunque 11 gol. Mettendo sul piatto 25 milioni, considerando che i lusitani per il ruolo di centravanti e per il dopo Gyokeres ha puntato su Luis Suarez, si può arrivare a dama e bruciare il Milan. A proposito di bomber danesi, ecco le ultime su Hojlund.