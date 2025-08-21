Inter, blitz in Francia: il talento soffiato al Napoli

Un nuovo intreccio di calciomercato tra Inter e Napoli per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Ecco la nuova svolta dalla Francia: l’occasione

Saranno ore frenetiche in casa nerazzurra per mettere a segno un nuovo affare a centrocampo. Ecco l’intreccio decisivo per soffiare il talento proprio al Napoli targato Antonio Conte: ecco il nuovo blitz in Francia per rinforzare la zona mediana della squadra di Chivu.

Un nuovo talento francese è pronto a sbarcare in Serie A per vestire la maglia dell’Inter. Il presidente Beppe Marotta è molto attento ad ogni occasione di mercato: Konè resta incedibile per la Roma e così ci sarà l’assalto decisivo in Francia nelle prossime ore. Ecco la nuova svolta per anticipare la concorrenza del Napoli che ha monitorato a lungo il giocatore della Ligue1. Un intreccio di calciomercato a sorpresa per avere ancora una volta la meglio sulla squadra partenopea: sarà un duello a distanza agguerrito in ottica Scudetto.

Inter, nuova occasione dalla Francia: l’intreccio decisivo

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici in vista della stagione ormai alle porte. Un nuovo profilo a centrocampo per il nuovo acquisto da regalare subito a Cristian Chivu. Ormai ci siamo per la strategia a sorpresa in ottica futura, scopriamo i dettagli.

Come svelato da SportMediaset, l’Inter ha cambiato obiettivo nelle ultime ore per rinforzare il centrocampo di Chivu. Il profilo nuovo è quello del giocatore francese del Lens, Andy Diouf, classe 2003, seguito a lungo anche dal Napoli. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro: nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’assalto decisivo del presidente Beppe Marotta.

Saranno ore decisive per ingaggiare il nuovo profilo proveniente dalla Ligue1. Un nome a sorpresa per soffiarlo così al presidente De Laurentiis, pronto a far ritornare in rosa anche Elmas. Il Napoli è molto attento anche al nuovo colpo in attacco per sostituire l’infortunio Romelu Lukaku che tornerà in campo soltanto nel 2026. Aria di rivoluzione anche in casa nerazzurra dopo l’imminente addio di Asllani pronto a vestire la maglia del Torino.

Un centrocampista moderno, box to box, capace di essere utile in ogni fase del gioco. Chivu avrà così il suo nuovo rinforzo nella zona mediana dopo che i nerazzurri hanno seguito a lungo il francese Kone. Una nuova occasione proveniente dalla Ligue1 con i contatti tra le parti sempre più frequenti.