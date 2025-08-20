Milan: scambio in Liga, si sblocca il centrocampista

Il nome di Rabiot resta nell’orbita rossonera, ma non è l’unico. Attenzione alla possibilità di ritornare su un vecchio obiettivo del club di via Aldo Rossi

Il Milan in questi ultimi 10 giorni di calciomercato sarà chiamato a completare la rosa a disposizione di Allegri. Mancano ancora diverse pedine e ci sono anche molti scenari che potrebbero cambiare le strategie dei rossoneri. Quindi non è chiaro come il club di via Aldo Rossi deciderà di muoversi. E attenzione alla possibilità di uno scambio in Liga per andare a prendere un centrocampista e completare quel reparto.

Il nome di Rabiot resta in cima alla lista di Tare. Allegri lo conosce molto bene e lo accoglierebbe volentieri in rosa. Ma non si tratta di una operazione semplice e per questo motivo si potrebbe decidere di andare su un profilo già sondato durante il calciomercato invernale attraverso uno scambio. Per il momento si tratta di una ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Milan: blitz in Spagna, possibile scambio

Il Milan ha ancora diversi esuberi e alcuni di questi potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio in alcune trattative. Una situazione destinata sicuramente a sbloccare il calciomercato in entrata e quindi vedremo nel corso delle prossime settimane se ci sarà l’opportunità di chiudere una operazione simile.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, il Maiorca avrebbe individuato in Chukwueze il nome giusto per rinforzare la rosa nel corso di questo calciomercato. E attenzione ad uno scambio con Samu Costa. Il centrocampista portoghese è cresciuto tanto nell’ultima stagione e i rossoneri lo avevano già sondato a gennaio. Ora un tentativo lo si potrebbe fare vista la necessità di prendere un centrocampista per rendere il reparto. Per il momento non si hanno dei contatti diretti e vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane.

L’arrivo di Samu Costa potrebbe essere facilitato anche da Mendes. Il procuratore portoghese ha un ottimo rapporto con il Milan e questo è destinato a rendere più semplice l’operazione di calciomercato in caso di una apertura da parte dei rossoneri. Vedremo se l’interesse del Maiorca nei confronti di Chukwueze potrebbe facilitare lo scambio e dare ad Allegri un centrocampista giovane e di assoluto livello.

Mercato Milan: Samu Costa nuovo obiettivo a centrocampo

Il nome di Samu Costa potrebbe diventare concreto nel corso di queste ultime settimane per il Milan. Il Maiorca ha un interesse di calciomercato nei confronti di Chukwueze e uno scambio non è da escludere. Si tratta, quindi, di una pista da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane.

Per adesso non sembrano esserci contatti diretti fra il Milan e il Maiorca per Samu Costa. Ma il centrocampista classe 2000 potrebbe presto diventare un obiettivo dei rossoneri per rendere completo il reparto di centrocampo.