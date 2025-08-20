Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, nuovo nome per l’attacco: il prezzo è già fissato

Foto dell'autore

Il club rossonero è a caccia di un nuovo centravanti: proposto un nome inedito, il cui valore è stato già comunicato

“Un attaccante arriverà”. Parole di Igli Tare. Il ds rossonero è stato molto chiaro e ha fatto capire che il club è in cerca di un rinforzo per l’attacco e intende regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo. Gimenez non può bastare come sola prima punta per l’intera stagione e il Milan sta riflettendo su un lungo elenco di candidati.

Allegri da indicazioni
Un bomber per Allegri, offerto Harder (LaPresse) Calciomercato.it

Hojlund resta in prima fila, così come Vlahovic, in uscita dalla Juventus e apprezzatissimo da Allegri. I due però non sono gli unici. Bisogna inoltre fare i conti con diversi fattori, in primis economici. Dal costo dell’operazione a quello dello stipendio, senza scordare la concorrenza. E in questo lungo elenco di nomi, di cui fanno certamente parte anche Breel Embolo e Nicolas Jackson, ecco aggiungersi anche quello di Conrad Harder, giovanissimo centravanti danese in forza allo Sporting Cp.

Milan, offerto Harder: può partire per 28 milioni

Classe 2005, paragonato proprio al connazionale Rasmus Hojlund, Harder sarebbe stato offerto al club rossonero come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’.

La furia di Harder
Harder nuovo nome per l’attacco del Milan (LaPresse) Calciomercato.it

Lo Sporting Cp lo aveva scelto la scorsa estate come sostituto ideale di Viktor Gyokeres, ma le chance per mettersi in mostra non sono state molte, vista l’eccellente stagione dell’attaccante svedese, fresco nuovo acquisto dell’Arsenal. E nonostante la partenza dello svedese, Harder non è un titolare a Lisbona: il club portoghese ha infatti investito oltre 20 milioni di euro per il colombiano Luis Suarez dall’Almeria.

Ecco perché Harder potrebbe lasciare la capitale portoghese, a fronte però di un’offerta importante. Il prezzo fatto dallo Sporting Cp, bottega da sempre cara, è di 28 milioni di euro. Una cifra comunque sensibilmente più bassa rispetto agli 80 milioni della clausola rescissoria.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie