Milan, nuovo nome per l’attacco: il prezzo è già fissato

Il club rossonero è a caccia di un nuovo centravanti: proposto un nome inedito, il cui valore è stato già comunicato

“Un attaccante arriverà”. Parole di Igli Tare. Il ds rossonero è stato molto chiaro e ha fatto capire che il club è in cerca di un rinforzo per l’attacco e intende regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo. Gimenez non può bastare come sola prima punta per l’intera stagione e il Milan sta riflettendo su un lungo elenco di candidati.

Hojlund resta in prima fila, così come Vlahovic, in uscita dalla Juventus e apprezzatissimo da Allegri. I due però non sono gli unici. Bisogna inoltre fare i conti con diversi fattori, in primis economici. Dal costo dell’operazione a quello dello stipendio, senza scordare la concorrenza. E in questo lungo elenco di nomi, di cui fanno certamente parte anche Breel Embolo e Nicolas Jackson, ecco aggiungersi anche quello di Conrad Harder, giovanissimo centravanti danese in forza allo Sporting Cp.

Milan, offerto Harder: può partire per 28 milioni

Classe 2005, paragonato proprio al connazionale Rasmus Hojlund, Harder sarebbe stato offerto al club rossonero come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’.

Lo Sporting Cp lo aveva scelto la scorsa estate come sostituto ideale di Viktor Gyokeres, ma le chance per mettersi in mostra non sono state molte, vista l’eccellente stagione dell’attaccante svedese, fresco nuovo acquisto dell’Arsenal. E nonostante la partenza dello svedese, Harder non è un titolare a Lisbona: il club portoghese ha infatti investito oltre 20 milioni di euro per il colombiano Luis Suarez dall’Almeria.

Ecco perché Harder potrebbe lasciare la capitale portoghese, a fronte però di un’offerta importante. Il prezzo fatto dallo Sporting Cp, bottega da sempre cara, è di 28 milioni di euro. Una cifra comunque sensibilmente più bassa rispetto agli 80 milioni della clausola rescissoria.