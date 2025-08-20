Kessie di nuovo in Serie A: accordo saltato e intreccio Juve-Milan

Il centrocampista ivoriano potrebbe tornare in Italia: l’intesa raggiunta regala una doppia gioia ai bianconeri

Lo ha corteggiato la Fiorentina, con Stefano Pioli che sognava di poterlo allenare nuovamente dopo l’esperienza al Milan e lo scudetto vinto insieme in rossonero. Ci hanno pensato anche Juventus e Roma, che non hanno mollato la presa e l’idea di riportarlo in Italia.

Si tratta di Franck Kessie. L’ivoriano ha un contratto con l’Al-Ahli fino al 2026 e non è detto che in questo finale di calciomercato non possa lasciare l’Arabia Saudita e tornare in Italia, dove gode ancora di diversi estimatori. Certo bisognerà fare i conti con quello che è lo stipendio attualmente percepito dall’ivoriano: quei 14 milioni di euro sono attualmente improponibili per qualsiasi squadra italiana.

Dovrà essere il giocatore ad abbassare le pretese dunque, anche se nelle ultime ore sono arrivati segnali che possono far presagire un addio di Kessie.

Zakaria saltato, Fofana al posto di Kessié

L’Al-Ahli, non è un mistero, è da tempo sul mercato per acquistare un nuovo centrocampista. Dopo aver raggiunto un’intesa con il Monaco per l’ex Juventus Zakaria, il club arabo ha ricevuto il due di picche del giocatore.

Un altro rifiuto dopo quello incassato dalla Juve per Manuel Locatelli, che non ha tuttavia demoralizzato la dirigenza saudita. E l’ultima pista conduce nuovamente in Serie A. Secondo ‘Tuttosport’, infatti, nel mirino arabo è finito Fofana.

Ad oggi, il Milan non contempla una cessione, ma a fronte di un’offerta superiore ai 35 milioni di euro i propositi d’incedibilità dei rossoneri potrebbero venir meno.