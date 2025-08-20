Inter, blitz a Londra: nuovo centrale per Chivu

Tutto può cambiare nelle prossime ore per il nuovo affare in casa Inter. Nuovi rinforzi in difesa per anticipare la folta concorrenza delle big europee

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, vuole tornare alla carica sul fronte calciomercato dopo il mancato arrivo di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è tornato a Bergamo e non partirà in questa sessione di calciomercato. Ora spunta un nuovo affare per rinforzare la difesa di Chivu: il nuovo intreccio da Londra con due profili di caratura internazionale nel mirino dei nerazzurri.

Saranno ore calde in casa nerazzurra per mettere a segno gli ultimi colpi a sorpresa. Una nuova decisione a sorpresa per anticipare la folta concorrenza in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio da Londra per puntellare il pacchetto arretrato a disposizione di Cristian Chivu. L’allenatore dell’Inter non vede l’ora di iniziare la stagione ormai alle porte per far dimenticare le delusioni nerazzurre degli ultimi mesi. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande per tornare così a trionfare in Serie A: ecco la strategia per il nuovo affare in difesa con l’idea proveniente da Londra.

Calciomercato Inter, nuova occasione in difesa: intreccio da Londra per Chivu

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Trevoh Chalobah è pronto a sbarcare in Serie A per vestire la maglia dell’Inter. Nel mirino c’è anche il difensore polacco dell’Arsenal, Kiwior, ma difficilmente lascerà il manager dei Gunners Mikel Arteta. Un momento decisivo per mettere a segno un nuovo affare a sorpresa per ringiovanire la retroguardia di Cristian Chivu.

Ormai ci siamo per una nuova sfida nel campionato italiano per il difensore inglese. Classe 1999, è stato protagonista nelle ultime stagioni proprio con la maglia dei Blues. Ora è pronto per il definitivo salto di qualità iniziando così un nuovo percorso avvincente in Serie A.

L’Inter l’ha seguito già in passato, ma ora si potrebbe concretizzare il suo trasferimento in Serie A. Un difensore moderno che riesce ad abbinare le due fasi di gioco: è molto utile anche nel gioco aereo nell’area avversaria mettendo a segno anche diversi gol decisivi. Un nuovo intreccio entusiasmante da Londra per allestire una rosa sempre più competitivi negli ultimi giorni di agosto: il presidente Marotta è più carico che mai per accontentare l’allenatore Cristian Chivu. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca tanto attesa.