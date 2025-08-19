Addio Inter, l’agente ha già incontrato il Barcellona

In casa nerazzurra può concretizzarsi un’altra partenza: l’entourage del giocatore si è incontrato con i catalani

Una fase di stand-by. Questo è quello che sta vivendo il mercato dell’Inter, con i nerazzurri a caccia di nuovi innesti da regalare a Chivu.

La dirigenza però lavora soprattutto sul fronte cessioni. Fatta quella di Zalewski all’Atalanta, ora è tempo di colloqui con il Bologna per Asllani. L’albanese potrebbe però non essere il solo a dover fare le valigie. Taremi resta nella lista dei cedibili e lo stesso anche Benjamin Pavard. Il francese, infatti, sia per ragioni economiche che di ordine tattico, non convince pienamente il nuovo tecnico e questa è forse l’ultima occasione per venderlo.

Inter, Pavard offerto al Barcellona: incontro con l’agente

E dalla Spagna, in particolare ‘Sport’, viene sottolineato come il club nerazzurro abbia offerto il difensore al Barcellona.

L’Inter ha speso 30 milioni per acquistare il difensore francese due estati fa dal Bayern Monaco e ora cerca acquirenti. L’interesse del Neom è noto, ma Pavard preferirebbe restare in Europa, continuando a giocare la Champions League. E il calciatore, a riguardo, sarebbe stato offerto al Barcellona, che è a caccia di un nuovo innesto in difesa vista la partenza di Inigo Martinez proprio in direzione Arabia Saudita. Il club catalano preferirebbe puntare su un difensore mancino che manca alla rosa di Flick, ma lo stesso Flick avrebbe speso un parere positivo su Pavard, che l’allenatore tedesco conosce bene avendolo allenato nei suoi trascorsi a Monaco.

Inoltre l’agente del giocatore, Pini Zahavi, si sarebbe recentemente incontrato con il presidente Laporta. Zahavi rappresenta anche Robert Lewandowski e con Laporta ha un rapporto eccellente. Chissà che nel corso dell’incontro non si sia parlato anche del difensore transalpino e chissà che in queste ultime settimane di mercato non possa concretizzarsi l’affare.