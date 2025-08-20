Calciomercato, svolta per Nico Gonzalez: nuovo rinforzo per Tudor

La Juventus è pronta a sferrare l’assalto decisivo grazie all’intreccio con Nico: c’è la svolta per il nuovo affare in casa bianconera, la verità

Il dg Comolli sarà scatenato nelle battute finali di un infinito calciomercato. Una sessione estiva interessante per i bianconeri che hanno puntellato il reparto offensivo di Tudor, ma non è finita qui. L’addio di Nico Gonzalez potrebbe dare il via libera ad un nuovo colpo in casa bianconera.

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa Juventus. Tudor ha richiesto nuovi rinforzi negli ultimi giorni di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: ci sono aggiornamenti importanti per Nico Gonzalez in vista della prossima stagione. L’allenatore croato non vede l’ora di partire alla grande per dare filo da torcere alle big italiane: l’obiettivo è quello di lottare punto a punto in ottica Scudetto.

Calciomercato Juventus, nuova occasione per Tudor: l’intreccio con Nico

Subito novità importanti pochi minuti in casa bianconera per una nuova svolta decisiva. Tudor ha fretta di completare la rosa a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione. Tutto dipenderà dall’addio di Nico Gonzalez: ecco la verità annunciata pochi minuti fa.

Nuovi aggiornamenti interessanti in casa Juventus. L’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, ha rivelato come l’Atletico Madrid abbia un filo diretto per l’esterno argentino Nico Gonzalez. Il club spagnolo è in costante contatto con Comolli per definire la formula dell’operazione: il talento sudamericano ha già dato il suo consenso e parlato con Simeone. L’affare si potrebbe concretizzare nelle prossime ore con la fumata bianca tanto desiderata: nel frattempo Tudor vorrebbe chiudere per il laterale Molina.

Ci saranno ore intense per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare: un intreccio da monitorare attentamente in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera continua ad essere protagonista in ottica calciomercato per una nuova svolta in campo internazionale. Urgono rinforzi di qualità internazionale per chiudere subito il nuovo innesto: ormai ci siamo per la mossa a sorpresa de El Cholo Simeone che continua a pescare dalla Serie A dopo gli arrivi di Ruggeri e Raspadori.

Molina sarebbe perfetto per le idee di gioco dell’allenatore croato per sfrecciare sulla fascia destra. Tudor ha sempre giocato con laterali di gamba capaci di ricoprire tutta la corsia esterna: ormai ci siamo per il dettaglio a sorpresa. Nico è voglioso di nuove sfide volando così in Spagna da Simeone: il laterale argentino è pronto per il percorso inverso tanto ambito.