Calciomercato, svolta per Kean: affare last minute da 50 mln

Nuova idea in Serie A per Moise Kean. L’attaccante viola è pronto per una nuova sfida a sorpresa: tutto può cambiare nelle prossime ore, la svolta

Saranno ore decisive in vista del futuro per conoscere da vicino il futuro di Moise Kean. L’attaccante della Nazionale italiana potrebbe così cambiare squadra negli ultimi giorni di calciomercato: il nuovo intreccio con una big italiana.

Moise Kean è stato l’uomo in più della Fiorentina a suon di gol nella passata stagione. Negli ultimi mesi ha ricevuto numerose proposte anche molto importanti, ma il club viola l’ha blindato per formare il tandem con Edin Dzeko. Pochi minuti fa è scattato un nuovo allarme per il futuro dell’attaccante della Nazionale italiana che intende imporsi anche con il Ct Rino Gattuso. Una nuova svolta da monitorare attentamente in ottica futura: ecco il possibile assalto in Serie A.

Calciomercato, Kean cambia squadra: la folle idea in Serie A

Una voglia immensa per arrivare così alla fumata bianca negli ultimi giorni di agosto. Moise Kean dovrà prendere una decisione definitiva proprio negli ultimi giorni di agosto: ormai ci siamo per la svolta.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino Moise Kean ha optato per la permanenza in Serie A con la maglia della Fiorentina. Ha detto no alle proposte folli provenienti dall’Arabia Saudita, ma ora il Napoli potrebbe pensare a lui per una nuova svolta in attacco per 50 milioni di euro. Un affare last minute per accontentare così Antonio Conte che perderà per diversi mesi l’attaccante belga Romelu Lukaku.

Una nuova occasione di mercato per arrivare fino in fondo alla decisione definitiva. Kean cercherà di ripetere la passata stagione mettendo a segno gol a grappoli in Serie A, ma il suo obiettivo è quello di giocare anche in Champions League. Una nuova svolta per conoscere così la sua prossima destinazione: l’attaccante della Fiorentina è pronto anche a cambiare aria in caso di offerta importante da parte del presidente De Laurentiis.

Il ds Manna è pronto ad accontentare l’allenatore leccese che non vede l’ora di iniziare una nuova stagione alla guida dei partenopei. Una nuova soluzione in attacco per sostituire al meglio l’infortunato Lukaku che tornerà soltanto in campo nel 2026. Ritorno di fiamma per Moise Kean che è sempre stato vicino a vestire la maglia azzurra.