Calciomercato, Gundogan lascia il City: affare last minute

Gundogan non vede l’ora di iniziare una nuova avventura. Può lasciare subito il Manchester City come svelato dalla Germania: la svolta

Un nuovo intreccio di calciomercato con Pep Guardiola. Il Manchester City potrebbe perdere una delle pedine fondamentali degli ultimi anni: Gundogan potrebbe salutare subito il top club inglese per iniziare una nuova avventura.

Le big italiane sono sempre al lavoro per incrementare il tasso tecnico delle big di Serie A. Una nuova svolta in vista della prossima stagione: una voglia immensa di essere protagonista altrove dicendo addio al Manchester City. Un colpo last minute per far sognare anche i tifosi italiani: già in passato è stato accostato a Juventus ed Inter, ma il suo trasferimento non si è mai concretizzato. Novità interessanti provenienti dalla Germania per una nuova soluzione a sorpresa per puntare in alto: un momento decisivo per sferrare l’assalto vincente in ottica futura.

Calciomercato, nuova suggestione per Gundogan: la svolta

Saranno ore intense per arrivare così alla decisione definitiva in ottica futura. Il centrocampista tedesco non vede l’ora di iniziare una nuova avventura: può sbarcare anche in Serie A, occhio alla prossima destinazione del campione del City.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Florian Plettenberg, Ilkay Gundogan è uno da tenere d’occhio fino al fotofinish. Il centrocampista tedesco potrebbe lasciare il Manchester City nei prossimi giorni: sono numerose le richieste di alto livello provenienti da club di tutto il mondo. Possibile sbarco anche in Serie A per il giocatore di Pep Guardiola pronto a cambiare aria dopo tante stagioni ricche di successo al City.

Una soluzione immediata per continuare a sognare in grande. Ecco la grande occasione dal fronte calciomercato per ingaggiare subito il centrocampista tedesco: un intreccio interessante con Pep Guardiola. Ormai ci siamo per conoscere la sua prossima squadra: gli ultimi giorni di agosto saranno decisivi per arrivare alla fumata bianca tanto attesa.

Al momento non ci sarebbero trattative di rilievo, ma è un profilo interessante per Inter e Juventus che sono sempre alla ricerca di giocatore chiave a centrocampo. Gundogan è un nome nuovo anche per le big italiane: i prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura definitiva. Una nuova soluzione immediata per sognare in grande grazie all’ingaggio del centrocampista tedesco. Ormai ci siamo per una nuova idea last minute in vista della prossima stagione: le big italiane fiutano il colpo.