Juve: blitz in Spagna, 30 milioni per il centrocampista

Il casting per il mediano dei bianconeri prosegue. Il nome nuovo potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna: il Barcellona apre alla cessione

Sono giorni intensi per il calciomercato della Juventus. I bianconeri devono chiudere diverse operazioni in entrata e in uscita e Comolli spera di poter dare dei rinforzi importanti a Tudor in poco tempo. Non sarà affatto un compito semplice e per questo motivo c’è da accelerare su diverse trattative. Al momento la priorità bianconeri riguarda il centrocampo e l’attacco dove mancano diverse pedine per rendere i reparti completi.

E attenzione ad una possibile operazione con il Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, i blaugrana avrebbero aperto alla cessione di un proprio calciatore per una offerta intorno ai 30 milioni di euro. Non si tratta di una cifra elevata e un pensiero la Juventus lo potrebbe fare per rinforzare la rosa. Per siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Juventus: nuova idea a centrocampo, i dettagli

Il nome di O’Riley resta in prima fila per rinforzare il centrocampo della Juventus. Ma i bianconeri valutano anche altri nomi visto che il Brighton non sembra essere molto propenso a lasciar partire il danese. Senza dimenticare che c’è sempre la possibilità di un addio di Locatelli con le sirene arabe che si fanno sempre più insistenti. Una situazione, quindi, da valutare nel corso dei prossimi giorni.

E il nome di Casadò potrebbe diventare assolutamente attuale per la Juventus. Il classe 2003 è in uscita dal Barcellona e i blaugrana sono pronti a valutare una proposta intorno ai 30 milioni di euro per lasciare partire il centrocampista. Si tratta di una pista da considerare nel corso delle prossime settimane visto che al momento lo spagnolo non sembra rappresentare una soluzione prioritaria per quanto riguarda la Vecchia Signora.

Ma con il passare dei giorni il nome di Casadò è da attenzionare per la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista con le caratteristiche del classe 2003 ed è una occasione di calciomercato molto importante. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se i bianconeri busseranno alla porta del Barcellona.

Mercato Juventus: Casadò arriva dal Barcellona?

Per il momento la Juventus sta lavorando su profili differenti da Casadò. Ma per adesso non ci sono trattative ben impostate e per questo motivo il club bianconero potrebbe decidere di lavorare con attenzione sul giocatore del Barcellona. I blaugrana sono disposti a cederlo anche per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Una occasione di calciomercato da considerare visto che Casadò ha dimostrato di avere qualità. Vedremo come si svilupperà la questione nelle prossime settimane e vedremo se il classe 2003 del Barcellona potrebbe trasformarsi in un obiettivo reale dei catalani.