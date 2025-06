Inter e Juventus, incontro al Mondiale per Club: Barella e Locatelli nell’affare

La rassegna iridata per club in corso negli USA può diventare il teatro in cui nascono grandi colpi di mercato: le due italiane insidiate

Il calciomercato sta vivendo una fase di studio dopo l’iniziale boom dovuto all’apertura extra di questa sessione estiva. E le big non si sono fatte trovare impreparate, in primis il Manchester City che ha messo a segno un colpo dopo l’altro. Cherki, Ait-Nouri e Reijnders sono stati i botti iniziali dei Citizens ma in Premier – anche senza Mondiale per Club – anche il Liverpool si è scatenato. Ai Reds sono arrivati già due pezzi da 90 come Frimpong e Wirtz. In Spagna il Real Madrid ha acquistato Huijsen e Mastantuono, due giovani se non giovanissimi talenti.

In Serie A l’Inter ha invece puntato su Sucic, già acquistato a gennaio in realtà, e Luis Henrique mentre il Milan ha preso Modric, non ancora ufficializzato. Da segnalare chiaramente anche il ritorno in Italia di Edin Dzeko, alla Fiorentina. Ma all’estero soprattutto non sono ancora sazi, in particolare il Real che è tornato in campo con gli stessi problemi con cui aveva chiuso la stagione precedente con Ancelotti. Chiaro, Xabi Alonso è all’esordio ed è tutto prematuro, ma i primi difetti sono stati già individuati. Il primo pensiero dei Blancos ad ora è il centrocampo e per sopperire a queste mancanza gli occhi si possono posare proprio nel nostro campionato, più precisamente su Inter e Juventus.

Il Real vuole rinforzare il centrocampo: Barella e Locatelli nel mirino

In Spagna parlano soprattutto di due nomi che hanno chances di entrare nei radar del Real Madrid, se non già presenti da qualche tempo. Secondo il giornalista di ‘Relevo’ Rodra è Nicolò Barella il primo calciatore che può essere nei pensieri di Florentino Perez: “Sono sorpreso che non sia ancora stato menzionato il suo nome”. Il centrocampista dell’Inter è ritenuto uno dei top mondiali, ma proprio per questo costosissimo: i nerazzurri potrebbero chiedere intorno ai 100 milioni di euro anche in virtù di un contratto fino al 2029.

Comunque i piani del Real Madrid – scrive ‘Defensa Central’ – restano proprio quelli di investire su un giocatore in mediana che sia soprattutto bravo tecnicamente. Un calciatore con caratteristiche di palleggio. E in questo caso entra in ballo pure la Juventus, visto che il nome citato dal portale spagnolo è quello di Manuel Locatelli. Senza dubbio più raggiungibile rispetto a Barella, un prezzo più basso e doti più da palleggiatore. Addirittura viene definito quello che può essere ‘un nuovo Kroos’. Con le dovute proporzioni, chiaramente. Inoltre, con un determinato incrocio di risultati, Juve e Real potrebbero incrociarsi presto al Mondiale per Club, in modo che i Blancos possano osservarlo più da vicino.