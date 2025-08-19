Il Milan fa sul serio per Vlahovic: la Juve prende il sostituto a 30mln

Il Milan non ha mollato la pista Dusan Vlahovic e potrebbe sferrare l’assalto negli ultimi giorni di mercato. Per la Juve la sua cessione sarebbe una manna dal cielo ed il suo sostituto può arrivare a 30 milioni di euro.

La telenovela che riguarda il futuro del bomber serbo ci ha accompagnato praticamente per tutta l’estate e, quando siamo giunti ormai verso la fine di questa sessione di calciomercato, non c’è ancora la parola fine. Per ammissione dello stesso Igli Tare, infatti, il Milan resta vigile su di lui ma al momento le condizioni che detta la Juventus non sono sostenibili. I bianconeri, infatti, chiedono 30 milioni di euro per il suo cartellino e si tratta di un investimento al momento fuori portata per i rossoneri. Ancor di più se si somma questo importo al ricco ingaggio da riconoscergli.

Nonostante questo, però, si tratta di un capitolo non ancora chiuso e per il quale è giusto immaginare che ci possano essere delle sorprese o degli sviluppi. Da questo punto di vista, però, anche con Kolo Muani non sono finite le esigenze in attacco della Juve. Ed in ogni caso non si è ancora trovata la quadra per lui con il Paris Saint Germain. Per questo motivo, i bianconeri con i soldi ricavati dall’eventuale cessione di Dusan Vlahovic possono partire all’assalto per il nuovo centravanti. E si tratta di un nome nuovo.

Juve, occhi in Premier League per il nuovo attaccante: costa 30 milioni

Essendoci tanti bomber in sospeso in Europa è lecito immaginare un effetto domino. E tra questi potrebbe rientrare anche Dusan Vlahovic, ovviamente. La Juve, come detto, per il suo cartellino chiede 30 milioni di euro e questa cifra per intero potrebbe essere investita per il nuovo attaccante da consegnare ad Igor Tudor. Stando a quanto raccontato da JuveFC, infatti, i bianconeri hanno messo nel mirino Richarlison, attaccante forte e completo del Tottenham e perno della Nazionale brasiliana.

Si tratta di un nome nuovo per i bianconeri, ma per costi e caratteristiche potrebbe essere davvero l’ideale per Igor Tudor. Oltre che da prima punta, infatti, Richarlison può agire anche accanto ad una punta centrale o da ala. Sia a destra che a sinistra in un tridente offensivo. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con la Juve che, a quanto si legge, potrebbe anche decidere di affondare il colpo per il brasiliano non solo come alternativa a Kolo Muani, ma anche in aggiunta rispetto al francese. Formando un attacco potenzialmente atomico con loro due e Jonathan David.