Da Hojlund a Vlahovic, il mercato chiude coi bomber: effetto domino clamoroso

Gli intrecci di calciomercato che coinvolgono non solo le big di Serie A

Meno di due settimane alla fine di questo calciomercato estivo… E attenzione all’effetto domino riguardante gli attaccanti tra Serie A ed estero.

Tutto o quasi può partire da Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United e ambito da almeno quattro club: Milan, l’ex Atalanta, il Fulham e la new entry Napoli dopo il brutto infortunio accorso a Lukaku.

Hojlund al Milan chiuderebbe le porte a Vlahovic, il preferito di Allegri e sempre con la valigia in mano. La Juventus vuole disfarsene, ma allo stesso tempo non può e non intende regalarlo. Se non il Milan, per Vlahovic può aprirsi la pista inglese: attenzione proprio al Fulham qualora i londinesi non riuscissero a convincere Hojlund.

Il Fulham sta cercando un bomber perché Muniz potrebbe andar via, destinazione Atalanta alle prese sempre con il ‘caso’ Lookman. L’Inter lo ha mollato e al momento il nigeriano non ha altri potenziali acquirenti.

Napoli e Milan: ‘occasioni’ Lookman e Dovbyk

A meno che il Napoli, che avrebbe fatto un sondaggio pure per Vlahovic, non decida di rimpiazzare Lukaku con un altro tipo di attaccante. E Lookman fa impazzire Antonio Conte…

Tornando e chiudendo col Milan: e se il nuovo bomber fosse Dovbyk? La Roma è pronta a cederlo dato che non piace a Gasperini, e allora per i giallorossi – ci risiamo! – potrebbe tornare di moda proprio il sopracitato Hojlund, esploso a Bergamo ‘grazie’ al tecnico giallorosso.