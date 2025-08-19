Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Da Hojlund a Vlahovic, il mercato chiude coi bomber: effetto domino clamoroso

Foto dell'autore

Gli intrecci di calciomercato che coinvolgono non solo le big di Serie A

Meno di due settimane alla fine di questo calciomercato estivo… E attenzione all’effetto domino riguardante gli attaccanti tra Serie A ed estero.

Tutto o quasi può partire da Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United e ambito da almeno quattro club: Milan, l’ex Atalanta, il Fulham e la new entry Napoli dopo il brutto infortunio accorso a Lukaku.

Vlahovic esulta dopo un gol con la Juve
Da Hojlund a Vlahovic, il mercato chiude coi bomber: effetto domino clamoroso (LaPresse) – Calciomercato.it

Hojlund al Milan chiuderebbe le porte a Vlahovic, il preferito di Allegri e sempre con la valigia in mano. La Juventus vuole disfarsene, ma allo stesso tempo non può e non intende regalarlo. Se non il Milan, per Vlahovic può aprirsi la pista inglese: attenzione proprio al Fulham qualora i londinesi non riuscissero a convincere Hojlund.

Il Fulham sta cercando un bomber perché Muniz potrebbe andar via, destinazione Atalanta alle prese sempre con il ‘caso’ Lookman. L’Inter lo ha mollato e al momento il nigeriano non ha altri potenziali acquirenti.

Napoli e Milan: ‘occasioni’ Lookman e Dovbyk

A meno che il Napoli, che avrebbe fatto un sondaggio pure per Vlahovic, non decida di rimpiazzare Lukaku con un altro tipo di attaccante. E Lookman fa impazzire Antonio Conte

Dovbyk esulta dopo un gol con la Roma
Dovbyk idea per il Milan (LaPresse) – Calciomercato.it

Tornando e chiudendo col Milan: e se il nuovo bomber fosse Dovbyk? La Roma è pronta a cederlo dato che non piace a Gasperini, e allora per i giallorossi – ci risiamo! – potrebbe tornare di moda proprio il sopracitato Hojlund, esploso a Bergamo ‘grazie’ al tecnico giallorosso.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie