Tare ci ha preso gusto: 20 milioni al Milan, ha già detto sì

Il direttore sportivo pronto a confezionare un addio che farà felici le casse rossonere: al Milan 20 milioni di euro

Il tempo stringe ed il Milan, più di tanti altri club, deve sbrigarsi per completare la rosa di Massimiliano Allegri. Il successo sul Bari nel primo turno di Coppa Italia ha dato indicazioni positive all’allenatore livornese che, oggi, è concentrato sulla Cremonese.

Un Milan in ansia per Rafael Leao, uscito per un risentimento muscolare dopo appena 17′, ma che allo stesso tempo programma il futuro soprattutto in ottica calciomercato. L’attacco al centro dei pensieri di Igli Tare che ha parlato apertamente di Hojlund e Vlahovic come due obiettivi dei rossoneri: situazioni parallelamente in continuo divenire. Il danese sembra convincersi sempre di più, giorno dopo giorno, all’idea di lasciare l’Old Trafford. Per il serbo, al momento, non sussistono le condizioni economiche che permetterebbero al Milan di provare a regalarlo subito al suo più grande estimatore, Max Allegri.

Il club rossonero deve, necessariamente, pensare anche alle uscite se vuole alimentare i sogni di fine mercato in entrata. E così da Via Aldo Rossi i nomi sul taccuino delle cessioni di Igli Tare sono sempre i soliti, con l’idea di fare spazio numericamente e accumulare un prezioso tesoretto da reinvestire. Un nome in particolare è diventato rovente nelle ultime ore, con il ‘Diavolo’ che ha già deciso di cederlo: l’addio è ad un passo.

Milan, sì all’addio: vola in Premier League

L’attacco rossonero fino a questo momento non ha subito le variazioni che i tifosi si sarebbero aspettati. Il bomber che dovrebbe affiancare Gimenez non è ancora arrivato, anche se sono giorni caldi per l’operazione Hojlund col Manchester United.

Chi invece dovrebbe fare il percorso inverso e trasferirsi in tempi brevi in Premier League è Noah Okafor. L’attaccante svizzero, 25 anni, è in scadenza il 30 giugno 2028 e non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Già lo scorso febbraio i rossoneri lo avevano spedito in prestito al Napoli di Conte, dove ha trovato pochissimo spazio. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, però, Okafor potrebbe tornare protagonista in Inghilterra: il Leeds sta facendo sul serio per strappare l’accordo definitivo al Milan. Il giocatore, d’altro canto, ha già dato il suo sì al trasferimento in Premier. Ostacoli, in tal senso, non ne esistono.

Ad oggi la dirigenza del Leeds ha offerto 17 milioni di euro, il Milan punta a fare cifra tonda per confezionare una cessione da 20 milioni. In giornata sono previsti ulteriori contatti tra le parti per cercare trovare la quadra e chiudere in tempi brevi l’operazione. Per Okafor pronto un quadriennale fino al 30 giugno 2029 con opzione per una quinta stagione.