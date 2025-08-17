Atalanta
Gol e infortunio per Leao: è successo tutto in pochi minuti

Subito un problema per Allegri e il Milan: il portoghese va ko nella sfida di Coppa Italia contro il Bari

Non poteva che segnarlo Rafael Leao il primo gol della stagione del Milan 2025/2026. Un gol da centravanti, con un preciso colpo di testa da dentro l’area di rigore. Un gol che ha portato il Milan in vantaggio dopo poco più di un quarto d’ora nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Bari.

Un match sbloccato quindi subito per i rossoneri, che hanno però dovuto effettuare subito una sostituzione. Lo stesso Leao, nella prima azione dopo la ripresa del gioco, ha accusato un problema al polpaccio e, dopo essersi fatto passare il pallone, lo ha buttato in fallo laterale, chiedendo il cambio. I sanitari sono intervenuti per medicare la gamba destra del portoghese, che forse per precauzione ha preferito fermarsi subito. Al suo posto Landucci (in panchina al posto di Allegri squalificato), ha schierato Santiago Gimenez.

Attimi di preoccupazione per tutti i 70mila di San Siro. Il portoghese, che non è rientrato negli spogliatoi ma è rimasto in panchina con i compagni e con il ghiaccio sul polpaccio, si sottoporrà ad accertamenti. Bisognerà capire se riuscirà a riprendersi per il match in programma tra una settimana, sempre a San Siro, contro la Cremonese, valido per la prima giornata di campionato.

