Juventus, non solo Molina: blitz in Spagna per il terzino

La Juventus è pronta a sferrare l’assalto vincente per gli ultimi innesti di qualità. Un nuovo intreccio dalla Spagna: non c’è solo Molina per le corsie esterne

La dirigenza bianconera è vogliosa di nuove sfide per ritornare a lottare per lo Scudetto. Urgono così gli ultimi rinforzi di caratura internazionale: una svolta dalla Spagna per anticipare la folta concorrenza.

La Juventus continua a monitorare attentamente ogni occasione di mercato per ultimare gli ultimi colpi da regalare a Tudor. L’allenatore bianconero ha richiesto nuovi innesti di qualità in vista della prossima stagione: spunta il nuovo intreccio con la Spagna. In lizza non c’è solo il laterale argentino dell’Atletico Madrid, Nahuel Molina, ma il dg Comolli potrebbe sorprendere ancora una volta tutti con un nuovo intreccio dalla Spagna.

Una nuova idea interessante per apportare ancora maggiore qualità alla formazione bianconera: Tudor ha intenzione di partire subito forte a meno di una settimana dall’inizio ufficiale della nuova stagione. Ecco il nuovo intreccio dalla Liga spagnola per l’affare a sorpresa per l’allenatore bianconero: le novità dell’ultim’ora.

Juventus, nuova idea dalla Spagna: affare decisivo

Novità interessanti per continuare a sognare in grande in vista della prossima stagione. Una nuova idea di mercato proveniente dalla Liga spagnola: scopriamo gli ultimi dettagli decisivi.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Arnau Martinez è sempre un profilo interessante in casa Juventus. Il terzino del Girona, classe 2003, è pronto a compiere il definitivo salto di qualità: nei giorni scorsi è stato accostato anche al Napoli che poi ha virato su altri obiettivi per la fascia destra. Tutto può cambiare a sorpresa per innalzare il tasso tecnico con un innesto di qualità: ormai ci siamo per completare la rosa a disposizione di Tudor.

Saranno ore calde per continuare il percorso di crescita della squadra bianconera dopo stagioni intervallate tra alti e bassi. Si ripartirà dall’allenatore croato che ha già le idee chiare per riportare entusiasmo in casa Juventus. Arnau Martinez è pronto a vestire la maglia bianconera, ma nel mirino c’è sempre Molina in uscita dall’Atletico Madrid. Saranno ore calde per il nuovo intreccio di qualità per incrementare il tasso tecnico sulle corsie esterne: il dg Comolli cercherà così di anticipare le big europee per una nuova svolta sul fronte calciomercato. Ormai ci siamo per la nuova soluzione immediata in casa Juvefntus.